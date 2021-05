Adrian Oros: Am făcut o formă destul de gravă de COVID-19 și m-am vaccinat

Hepta

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a dezvoltat o formă severă a bolii. Cu toate acestea, s-a vaccinat împreună cu familia sa.



"Cel puţin pentru mine, personal, vaccinarea a reprezentat posibilitatea să-mi pot îmbrăţişa nepotul şi familia fără nicio problemă, posibilitatea să mă reîntâlnesc cu prietenii şi posibilitatea să mă reîntorc în mijlocul studenţilor mei. Cred că asta ne dorim cu toţii, să facem fiecare ce făceam înainte de a apărea această boală şi să ne reîntoarcem la viaţa dinainte.

Eu m-am vaccinat în luna ianuarie, în luna decembrie am făcut boala, am trecut prin această boală, a fost o formă, chiar dacă nu spitalizabilă, dar destul gravă, zic eu, cel puţin aşa am simţit-o, şi atunci când am avut ocazia m-am vaccinat şi eu, şi toată familia", a afirmat Adrian Oros.