Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, în creştere cu 8,1%, ca serie brută, la şapte luni

Creşterea ca serie brută s-a datorat avansului vânzărilor de produse nealimentare (+13,2%), comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+4,6%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4,1%).



Ca serie ajustată, creşterea de 7% a avut la bază majorarea vânzărilor de produse nealimentare (+11,8%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,9%) şi vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,5%).



În iulie 2024, comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), ca serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a activităţilor raportate în: vânzările de produse nealimentare (+6,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,9%) şi comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2%).



Potrivit sursei citate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), ca serie ajustată, a scăzut, pe ansamblu, în luna iulie a acestui an, faţă de luna anterioară, cu 1,8%, pe fondul scăderii înregistrate în comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-9,2%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1%). Pe de altă parte, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,3%.



De asemenea, de la un an la altul (iulie 2024 vs iulie 2023), afacerile din comerţul cu amănuntul, ca serie brută, au crescut cu 8,1%, datorită vânzărilor de produse nealimentare (+14,5%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+0,6%).



În acelaşi timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din acelaşi tip de comerţ s-a majorat cu 7,4%, în urma creşterilor din vânzările de produse nealimentare (+12,3%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+5%). În schimb, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate s-a diminuat 0,2%.

