Din cauza reducerii ajutorului internațional, mai mulți copii ar putea muri, avertizează ONU

Raportul anual realizat de UNICEF, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Banca Mondială, nu menționează în mod explicit Statele Unite, însă este publicat în contextul în care administrația Trump a anunțat anularea majorității programelor agenției americane de dezvoltare USAID, care gestiona un buget anual de 42,8 miliarde de dolari.



'Comunitatea internațională din domeniul sănătății nu ar putea fi mai îngrijorată decât este acum', a declarat pentru AFP Fouzia Shafique, responsabilă pe probleme de sănătate în cadrul UNICEF.



În anul 2023, numărul deceselor în rândul copiilor cu vârste sub cinci ani a continuat să scadă, ajungând la 4,8 milioane, dintre care 2,3 milioane au fost nou-născuți cu vârsta sub o lună, potrivit raportului.



După ce a coborât pentru prima dată în 2022 sub pragul de 5 milioane de decese, acest nou minim istoric reprezintă o reducere cu 52% față de anul 2000. 'Dar 4,8 milioane înseamnă, totuși, 4,8 milioane prea multe', a subliniat Fouzia Shafique.



În plus, din 2015, progresele au încetinit considerabil, în special din cauza redirecționării fondurilor timp de mai mulți ani pentru combaterea COVID-19. Iar acesta s-ar putea să fie doar începutul.



'Fără deciziile politice corecte și investițiile adecvate, riscăm să asistăm la o inversare a acestor progrese obținute cu greu', a avertizat într-un comunicat directoarea UNICEF, Catherine Russell. 'Nu putem permite să se întâmple asta', a subliniat ea.



- 1,9 milioane de copii născuți morți -



Consecințele generate de reducerea finanțărilor vor fi cele mai grave acolo unde ratele mortalității infantile sunt deja cele mai ridicate, în Africa Subsahariană și în Asia de Sud, avertizează raportul.



'Spus cât se poate de simplu, dacă sprijinul pentru serviciile vitale nu este menținut, multe țări se pot aștepta la o recrudescență a deceselor în rândul nou-născuților și copiilor', susține acesta.



Unele efecte se fac deja resimțite: lipsa personalului medical, închiderea clinicilor, întreruperea programelor de vaccinare și lipsa tratamentelor, spre exemplu pentru malarie.



Așa se întâmplă în Etiopia, unde această boală face ravagii în prezent, subliniază Fouzia Shafique. Însă țara se confruntă cu o lipsă de teste de diagnostic, de plase de țânțari tratate cu insecticid și de resurse pentru campaniile de eradicare a țânțarilor, notează ea.



Un al doilea raport, realizat de aceleași agenții, atrăgea atenția tot luni asupra unei cvasi stagnări a numărului de copii născuți morți, un total de circa 1,9 milioane în 2023.



'În fiecare zi, peste 5.000 de femei trec prin experiența sfâșietoare de a naște un copil mort', subliniază documentul.



Și totuși, cu îngrijire medicală în timpul sarcinii și asistență adecvată la naștere, multe dintre aceste tragedii ar putea fi evitate - la fel ca și numeroase nașteri premature.



Decesele în rândul copiilor de vârstă mică pot fi, de asemenea, limitate semnificativ, în special prin combaterea unor boli tratabile precum pneumonia și diareea.



'De la lupta împotriva malariei până la prevenirea nașterilor de copii morți și oferirea de îngrijiri eficiente pentru cei mai mici bebeluși, putem face o diferență pentru milioane de familii', a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

AGERPRES