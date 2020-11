Alegerile americane, văzute de o româncă

Incidentele cu sacii de voturi de la noi în care scotocesc mai mulți indivizi în toiul nopții par o scenă de lumea a treia, comparativ cu ceea ce se întâmplă într-o secție de vot din America. O româncă povestește cum a votat pentru prima oară în cei 25 de ani de când s-a stabilit în SUA și cum sunt securizate voturile. Angelica Ochoa a văzut pas cu pas procesul de vot, ca voluntar la o secție din statul Georgia.

Angelica Ochoa a votat anticipat și a durat aproape două luni din momentul în care a făcut cerere și până când votul a fost înregistrat. „Pe 28 august, am solicitat să îmi fie trimis buletinul de vot prin poștă. Pe 18 septembrie, mi s-a emis buletinul de vot. După ce l-am primit, l-am completat și l-am depus în octombrie la o casetă oficială aflată la Biblioteca Publică. Apoi, am urmărit pe internet statutul votului meu. După vreo săptămână de la depunere, pe 13 octombrie, a fost marcat “primit“ și, după alte câteva zile, a fost marcat “acceptat”. Planul meu a fost ca, în cazul care votul nu mi-ar fi fost primit sau acceptat din cauza vreunei potențiale greșeli, să mă prezint în persoană pentru a vota pe 3 noiembrie”, povestește Angelica.

De la apolitic la militant

Acestea au fost primele alegeri prezidențiale la care a participat, dar în care s-a și implicat. Spune că mult timp a fost apolitică din lipsă de educație civică, iar evenimentul care i-a declanșat schimbarea de atitudine a fost un act de cenzură împotriva Serviciului de Parcuri Naționale, la începutul lui 2017. „Acela a fost urmat de o serie de atacuri la adresa mediului înconjurător, științei, imigranților, educației, sănătății publice, drepturilor civile. Generația tânără s-a mobilizat și ne-a mobilizat pe noi, ceilalți, cu proteste pașnice în urma masacrului de la Liceul Parkland, continuând cu proteste împotriva discriminării rasiale a sistemului de Justiție”.

Angela spune că s-a implicat la secția locală de vot pentru că, din cauza pandemiei, mulți lucrători au fost indisponibili, iar ea a dorit să ajute.

Măsuri de securizare a votului:

- Biletul de vot prin poștă se trimite (la cerere) numai la adresa la care votantul s-a înregistrat în prealabil și este codificat electronic individual, deci copiile invalide se depistează foarte ușor.

- Statutul biletului de vot poate fi urmărit online.

- Când o persoană se prezintă la vot, se verifică istoria de vot a votantului. Dacă persoanei i-a fost emis deja buletinul de vot prin poștă, acela se anulează înainte ca persoanei să-i fie eliberată cartela de vot, eliminând în acest fel posibilitatea unui dublu vot.

- După completarea votului electronic, acesta se tipărește pe hârtie și votantul poate vedea că software-ul mașinii de vot nu i-a schimbat selecțiile. Acel bilet de vot se păstrează, creând o amprentă fizică de comparat cu cea digitală.

- La fiecare oră, se tipărește inventarul voturilor de pe fiecare mașină și se compară cu numărul cardurilor de vot emise.

- Pe tot parcursul zilei de vot, accesul la memoria mașinii de vot este blocat cu sigiliu înmatriculat, iar mașina nu este conectată la internet, pentru a împiedica atacuri cibernetice.

- La sfârșitul zilei, la secția de votare se tipăresc balanțele de vot ale fiecărei mașini care se transmit districtului de vot în două moduri - electronic și fizic.

- Mașinile de vot se încuie în cutii de metal, pentru transport.

- Lucrătorii din secțiile de vot sunt instruiți pentru a respecta procedurile cu strictețe și a fi imparțiali. Ei încep ziua alegerilor cu un jurământ în care se angajează să-și respecte atribuțiile, altfel riscă sancțiuni legale serioase.

Cum a fost experiența din ziua votului?

A.O. Pe 3 noiembrie, am fost voluntar într-o secție de votare într-o suburbie din Atlanta (Georgia). Am văzut concret procesul de organizare și înregistrare a voturilor și am căpătat un nivel sporit de încredere în sistemul nostru electoral. Sunt multe măsuri de siguranță care fac ca fraudele la vot să fie imposibile. Această concluzie e, din păcate, una pe care mulți americani nu sunt dispuși să o accepte, mai ales cei nemulțumiți de rezultatul alegerilor.

Cum a afectat pandemia campania electorală?

A.O. Pe de o parte, a limitat interacțiunea cu publicul pentru candidații care au respectat normele de distanțare socială, avantajându-i pe ceilalți. Pe de altă parte, incapacitatea administrației de a proteja populația împotriva virusului probabil că s-a reflectat la vot.

Care e atmosfera în SUA după aceste alegeri?

A.O. Atmosfera este una de ușurare și de relativ calm, dinaintea următoarei furtuni.

Lucrătorii din secțiile de votare încep ziua alegerilor cu un jurământ în care se angajează să-și respecte atribuțiile, după ce sunt instruiți să fie imparțiali.

Aceste documente au fost tipărite și afișate la secția de votare unde a lucrat Angela Ochoa