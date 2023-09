Litoralul românesc: Touroperatorii raportează vânzări în ușoară creștere față de 2022

„Sezonul a început promițător, însă rezervările s-au diminuat semnificativ în lunile iulie și august. Cu toate că prețurile au crescut cu 10-20%, bugetul s-a menținut la un nivel scăzut din cauza reducerii duratei medii a sejurului. Inflația, mai mare decât cea oficială, a erodat orice creștere. În plus, apa rece cu o temperatură de 13 grade Celsius în luna august este un fenomen fără precedent în ultimii 30 de ani”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Valoarea medie a unei rezervări a fost de 2.500 de lei, în creștere cu 5% față de anul precedent, iar durata medie a sejururilor a înregistrat o scădere de la 4,9 la 4,7 nopți.

„Primele vânzări pentru 2024 au și început, în luna septembrie și mai ales la hotelurile care au înțeles că anul viitor va fi probabil unul de recesiune și ca atare nu au mărit prețurile. Există și hoteluri care chiar au scăzut tarifele față de anul acesta, pentru anul viitor. Programele de <Înscrieri timpurii> oferă reduceri mari. Numărul voucherelor de vacanță va înregistra, din păcate, o scădere la anul, datorită limitării la salarii sub 8000 lei. Această măsură va avea ca impact o scădere a cererii. Hotelierii trebuie să promoveze o politică bună de prețuri, dacă vor să vândă”, completează Adrian Voican.

„Am înregistrat vânzări mai mari decât în 2022. Cred că creșterea medie a tarifelor a fost sub 10%, în condițiile în care am suportat o creștere a TVA de la 5% la 9% (aproape dublare). Vom aștepta cifrele oficiale de la statistică, dar cred că numărul turiștilor a fost puțin mai mare decât în 2022. Luna iunie a fost considerabil mai bună decât iunie 2022 pentru majoritatea hotelurilor. A contat vacanța începută mai repede dar și vacanța de Rusalii, care a adus un aflux foarte mare de turiști în perioada 1-4 iunie. Însă luna iulie a fost afectată în ceea ce privește gradul de ocupare, iar acest lucru se datorează în special vânzărilor slabe înregistrate în luna iunie pentru întregul sezon (cu cauze cunoscute: greva profesorilor, criza din Ucraina, holera, E. coli etc.). Din perspectiva noastră, avem vânzări cu 21% mai mari decât anul trecut, pe agenție. Mamaia înregistrează o ușoară revenire față de 2022. Vânzările noastre pe litoral sunt mai mari decât în 2019. Hotelurile pe care le avem în management înregistrează vânzări mai mari decât în 2022 (între 5 și 12%)”, declară Aurelian Marin, vicepreședinte ANAT.

Luna iulie a fost cel mult la nivelul lunii iunie 2022, poate puțin mai slabă. În toamna anului 2022 hotelierii au avut o abordare prudentă în ceea ce privește creșterea tarifelor pentru 2023.

„Sper ca același lucru să se întâmple și în această toamnă pentru sezonul 2024. Primele semnale sunt bune, nu am remarcat tendințe de creștere exagerată. Mă aștept la creșteri de 6-8-10% în hoteluri bine poziționate în piață și cu servicii constant bune, cu politici de vânzare adaptate la piață și dinamice. În rest, mă aștept la tarife similare sau la creșteri de maximum 5%. Pe de altă parte, nu cred că vom avea tarife mai mici comparativ cu 2023 decât ca excepții”, adaugă Aurelian Marin.

Potrivit lui Andrei Chirilov, membru al Consiliului Director ANAT, „vânzările pentru sezonul de vară 2023 au început mai devreme (noiembrie - decembrie 2022), în sistem early booking. A urmat o perioadă de stagnare a rezervărilor (martie-aprilie), după care s-a intrat într-un ritm normal al acestora. Litoralul românesc a înregistrat o creștere comparativ cu sezonul anterior, însă dacă ne raportăm la anul excepțional din turism 2019, ne situăm sub acel an ca număr de turiști. Se remarcă un plus pentru sudul litoralului românesc dar o scădere a numărului de turiști pentru Mamaia și Năvodari”.

„Privit în ansamblu, sezonul 2023 a fost unul destul de complicat pentru operatorii de turism de pe litoral. Am avut perioade în care agenții noștri abia au făcut față fluxului mare de solicitări, dar și perioade de acalmie, cauzate, în principal, de factori externi, așa cum a fost greva din educație în luna iunie, care a temperat ritmul rezervărilor. Cu toate acestea, litoralul autohton nu a dus lipsă de turiști, cele mai aglomerate intervale fiind finalul lunii iunie și jumătatea lunii august. Unii dintre ei, în general turiști fideli acestei destinații, ne-au contactat pentru a-și rezerva sejurul din 2024 chiar din momentul în care și-au încheiat concediul de anul acesta”, afirmă Ionuț Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, membru ANAT.

Potrivit informațiilor furnizate de Litoralulromanesc.ro, din totalul rezervărilor, 26% au fost achitate cu vouchere de vacanță. Durata medie a sejurului a fost 4,8 nopți. S-a accentuat un trend tot mai evident în ultimii ani: românii sunt foarte atenți la raportul calitate-preț atunci când doresc un sejur pe litoralul autohton și sunt dispuși să aloce bugete de vacanță mai mari dacă pachetul turistic include și alte servicii pe lângă cazare și masă. Tot mai mulți turiști includ pe lista criteriilor în funcție de care aleg o unitate de cazare pe litoral accesul la plajă privată sau piscină, șezlongul ca parte din costul pachetului, variantele de petrecere a timpului liber și opțiunile de distracție. Cele mai căutate sunt hotelurile de 3 și 4 stele, care s-au adaptat la cerințele turiștilor și au creat pachete complexe. În aceste condiții, și gradul de satisfacție a turiștilor a crescut ușor în comparație cu sezonul trecut.

Principala categorie de turiști care alege stațiunile de la Marea Neagră ca destinație de vacanță, respectiv 68% din total, este formată din familii. Următoarea categorie e reprezentantă de cupluri, 22% din total. În ceea ce privește clasamentul pe criteriul ”vârstă”, 41,9% dintre turiștii care aleg litoralul autohton au vârste cuprinse între 25 și 44 ani, urmați de cei din segmentul de vârstă 45-54 ani, care reprezintă 28% din total. Pe locul trei se află seniorii din categoria de vârstă 55-64 de ani, respectiv 12%.

ANAT consideră că Organizațiile de Management al Destinației (OMD) Constanta și Mangalia trebuie să devină active în promovarea litoralului. La modul general, trebuie să fie lansată o campanie puternică de promovare.

„Apele Române Dobrogea trebuie să ia măsuri rapide pentru a mărunți sau toca scoicile de pe plaje. Această solicitare a fost repetată timp de 2 ani. De asemenea, nu ar trebui să se organizeze licitații în luna mai, înainte de începerea sezonului, ci mult mai din timp. Pe de altă parte, Primăria Constanța trebuie să rezolve problema parcărilor din Mamaia”, declară Alin Burcea, prim vicepreședinte ANAT.

(sursa: Mediafax)