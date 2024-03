Angajat la un amanet din Sectorul 5, acuzat că a scos în baza unor contracte fictive, bani din firmă

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5 au reținut în tânăr în vârstă de 23 de ani, cercetat pentru delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De fapt, în perioada 4 octombrie – 21 decembrie 2023, tânărul, în calitate de amanetar al unei societăți comerciale, cu punct de lucru în Sectorul 5, ar fi încheiat în mod fictiv 47 de contracte de amanet, folosind datele de identificare ale clienților din baza de date a firmei, însușindu-și, în acest mod, aproximativ 40.000 de lei.

„În vederea inducerii în eroare a administratorilor societății și pentru a ascunde activitatea infracțională desfășurată, bănuitul ar fi întocmit în fals acte adiționale de prelungire a contractelor de amanet, consituite anterior în mod fraudulos (dintre cele 47 de contracte). Din cercetări, s-a mai constatat că bănuitul și-ar fi însușit diferite sume, din sertarul cu monetar al societății, iar la orele în care figurau încheiate contractele de amanet în cauză, în incinta punctului de lucru nu se aflau clienți sau alte persoane”, transmite, duminică, Poliția Capitalei.

Tânărul a fost dus la audieri, joi, iar în baza probatoriului administrat în cauză, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

(sursa: Mediafax)