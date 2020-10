ANOFM: 22.000 de locuri de muncă, la nivel naţional

Agenţii economici pun la dispoziție 22.000 de locuri de muncă la nivel naţional, majoritatea pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, reiese din evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri.



Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru: agent de securitate (1.110), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (989), lucrător comercial (914), vânzător (788), muncitor necalificat în industria confecţiilor (714), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie (706), montator subansamble (664), manipulant mărfuri (615), confecţioner-asamblor articole din textile (560) şi muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (420).



Astfel, din totalul celor 22.000 de posturi vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.385 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer în diferite domenii de activitate, consilier/ expert/ inspector/ economist etc), 6.886 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de securitate, vânzător etc) şi 5.238 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic, zidar, fierar betonist etc.).



Diferenţa locurilor de muncă disponibile sunt persoanele cu studii primare/gimnaziale sau fără studii (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat în mine şi cariere, montator/reglor/ depanator de aparataj electric etc.).



Potrivit sursei citate, în Spaţiul Economic European sunt disponibile, prin intermediul reţelei Eures România, 66 de locuri de muncă vacante, după cum urmează: 22 în Germania (pentru: operator maşini - departamentele de producţie şi ambalare); 20 în Irlanda (ambalator manual); 17 în Polonia (dulgher, fierar betonist, lucrător finisaje - zugrăvire, tapetare, izolare, montare rigips, montare gresie, lăcătuş, operator CNC, operator buldoexcavator, sudor, strungar, zidar); 7 în Norvegia (montator folii ferestre/parbrize maşini, vopsitor auto/tehnician reparaţii).