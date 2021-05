Antreprenorii din București aşteaptă redeschiderea restaurantelor la interior

Antreprenorii din Capitală aşteaptă redeschiderea restaurantelor la interior, după ce rata de infectare a scăzut două zile consecutiv.

Nicuţa Enache are două restaurante în Capitală. A pierdut 70% din cifra de afaceri, dar are o speranţă că business-ul ei îşi va reveni la normal.



„E mai mult decât o minune, este gura de oxigen de care avem cu toţii nevoie. Sperăm ca măsurile astea de relaxare care se întâmplă acum să nu ne afecteze peste o săptămână, două, trei, din nou. Am tot încercat să respectăm condiţiile de siguranţă. Regulile trebuie respectate de toţi”, a spus Nicuţa Enache, proprietar restaurant.



Ionuţ Ceban e manager de restaurant la un local din centrul Capitalei. Aşteaptă redeschiderea la interior cu mare interes.



„Este un pas spre revenirea la normalitate. Sperăm ca autorităţile să vină cu această decizie cât mai curând posibil. A fost o perioadă foarte grea şi dificilă pentru noi, cu închideri, redeschideri”, a afirmat Ionuţ Ceban, proprietar restaurant.



Dragoş Dumitrescu are trei localuri în Bucureşti. A pierdut o mare parte din cifra de afaceri anul trecut şi are nevoie de ajutor din partea statului pentru a supravieţui.



„Acum ne bucurăm că a venit soarele. Nu ne mai încântă foarte tare interiorul. Ne trebuia când a fost frig. Aştept grantul numărul II încă din octombrie. N-am primit nimic”, a spus Dragoş Dumitrescu, proprietar restaurant.