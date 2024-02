Armata Română a început recrutarea! Se caută 5.000 de militari profesioniști. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să aplice

Potrivit declarațiilor lui Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale (MApN), nu doar soldații gradați sunt căutați, ci și candidați pentru învățământul militar, ofițeri, Colegiile Militare Naționale, maieștri militari și subofițeri.

„Armata Română, ca orice armată din lume, are nevoie în permanență să recurteze resursă umană nouă. Pentru acest an nu avem nevoie doar de soldații gradați. Avem serii de recrutare și pentru învățământul militar. Și în acest an vom avea locuri pentru ofițeri, pentru Colegiile Militare Naționale, pentru maieștri militari și pentru subofițeri.

Cei care sunt interesați se pot înscrie direct la poarta unității la care doresc să se încadreze și pot merge și la Centrele Militare Județene la sectorul de Informare Recrutare pentru date suplimentare", a declarat Constantin Spînu, purtător de cuvânt MApN.