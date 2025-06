Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Autovătămarea - cauze, mituri, efecte Autovătămarea - cauze, mituri, efecte

Autovătămarea - cauze, mituri, efecte

„Nu simți că te rănești atunci când începi să te tai. Simți însă că este singurul mod în care poți să ai grijă de tine”, îi spunea o tânără jurnalistei Marilee Strong, care o intervieva pentru cartea ei din 1998, A Bright Red Scream: Self-Mutilation and the Language of Pain.