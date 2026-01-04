Avarie în Capitală. Furnizarea căldurii și apei calde, afectată în mai multe sectoare

Termoenergetica a anunțat că avaria s-a produs la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei.

„Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă”, arată compania.

Conform acesteia, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5.

O parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi arondați la CET Progresul.

„Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate și în casele voastre”, susține Termoenergetica într-o postare făcută pe Facebook.

O avarie s-a produs în Capitală și în 27 decembrie Mai mulți bucureșteni din sectoarele 2 și 3 și, parțial, 4 și 5, au rămas atunci fără apă caldă și căldură.

(sursa: Mediafax)