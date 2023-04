Ion Biriş, preşedinte HORA: Nu ştim care este impactul legii bacşişului

„Nu putem cuantifica impactul acestei legi astăzi. Din păcate, nişte cifre exacte le vom primi la începutul anului 2024. Noi credem că veniturile celor din industrie vor creşte în acest an cu 30% la nivel naţional şi datorită trecerii bacşişului pe bon. Principalul obiectiv a fost acela de a aduce la suprafaţă nivelul real al veniturilor pentru ca HoReCa să devină mai atractivă pentru tineri”, spune Ion Biriş, conform ZF.

Cifrele exacte, explică el, vor putea fi consultate abia anul viitor, după ce companiile îşi vor depune bilanţul pentru anul 2023.

El precizează faptul că unii angajaţi din industrie şi-au crescut veniturile cu circa 15-20% odată cu introducerea bacşişului pe bon, însă tot el menţionează că nu există cifre concrete cu privire la impactul asupra acestei legi, nici măcar la nivelul membrilor HORA.

Preşedintele HORA mai spune că are în plan să discute cu o parte din operatorii din piaţă pentru a identifica situaţiile pe care legea nu le include astfel încât să nu mai existe situaţii în care bacşişul nu poate fi trecut pe bon. Spre exemplu, borcanul cu tips din cafenele nu este încă inclus în lege, dar el menţionează că schimbările urmează a fi făcute în lunile următoare. Radu Savopol, fondatorul 5togo, a spus că circa 25-30% din piaţă se confruntă cu această problemă.

„Noi am plecat de la un bacşiş mediu de 3%, iar estimările noastre sunt că industria va avea în acest an venituri de 6,5 miliarde euro, ceea ce înseamnă că statul va colecta udneva la 20 milioane euro. Cred că statul va colecta mai mult, însă de la aceste cifre am plecat”, spune Ion Biriş.

Veniturile operatorilor din industrie vor creşte atât ca urmare a introducerii bacşişului pe bon, chiar dacă banii aceştia pleacă din contabilitatea companiei direct în conturile angajaţilor, cât şi a unei aşteptări mai mari privind consumul în acest an, ţinând cont de ultimii ani marcaţi de pandemie. Conform legii, bacşişul are un cont bancar separat în cadrul companiei, iar de acolo angajaţii primesc banii în fiecare zi, de două ori pe lună sau o dată pe lună, în funcţie de cum stabileşte fiecare proprietar de restaraunt.

Legea a fost introdusă de la 1 ianuarie 2023, însă nu există încă date concrete cu privire la impactul acestei legi, HORA estimează doar că bacşişul mediu lăsat este de peste 10%.

Marian Morcoaşă, directorul Direcţiei de Control din ANAF, spune că instituţia a început controalele pentru a vedea dacă operatorii respectă legea, însă a menţionat doar că sute de operatori au fost verificaţi şi câteva zeci de afaceri sancţionate, fără a da date concrete cu privire la numărul acestora şi din ce zone sau oraşe se află ei.

(sursa: Mediafax)