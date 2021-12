Barna: Sesizăm Comisia Europeană în legătură cu decizia absurdă a CSM de a-l elimina pe Cristi Dănileț

Agerpres Dan Barna Dan Barna

USR va sesiza Comisia Europeană în legătură „cu decizia absurdă a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecătorul Cristi Dănileț”, anunță vicepreședintele Uniunii Dan Barna.

„Știu că după acest an de crize și dezamăgiri politice majore mulți dintre cei care am fost în stradă la Colectiv și la Ordonanța 13 simțim o mare frustrare și dezamăgire și lehamite. Ceea ce i s-a întâmplat însă ieri judecătorului Cristi Danileț ne aruncă înapoi direct în <liniștea> regimului Iliescu Năstase, direct în (ne)justiția lui Rodica Stănoiu. Să ne dăm bătuți, să tăcem dezamăgiți, să abandonăm comod ar însemna că toți anii aceștia din urmă, cu toate speranțele lor au fost degeaba. Ar însemna să ridicăm din umeri și să ne înclinăm în fața abuzului grosolan al unui sistem care are din nou sentimentul că si-a tras țara la cheie. Nu, eu nu voi accepta asta, nu, USR nu va accepta asta”, scrie pe Facebook Dan Barna.

El afirmă că USR va sesiza forurile europene.

„Vom sesiza, și colegul Stelian Ion lucrează deja la text, Comisia Europeană în legătură cu decizia absurdă a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecătorul Cristi Danileț. La rândul său, deputatul Iulian Bulai va ridica această problemă la întrunirea Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la care participă astăzi (marți - n.r.). Ceea ce se întâmplă zilele acestea în justiție este un atac grav și un avertisment, pe care l-am mai trăit, la adresa magistraților independenți. E o nouă etapă a unui război care din păcate nu dă semne că se apropie de final. Din contră chiar. Coaliția de guvernare și președintele României trebuie să se delimiteze ferm de aceste atacuri înainte de a pune România pe lista statelor în care statul de drept nu mai funcționează. O astfel de evoluție nu numai că afectează imaginea țării dar riscă, într-un final, să ducă și la grave pierderi financiare. PSD, PNL și UDMR trebuie să înțeleagă că au de învins o pandemie, au de administrat economia, au de găsit soluții la nenumărate probleme. Nimeni nu a ieșit până acum câștigător dintr-un război pentru îngenuncherea justiției și nu Polonia este exemplul de urmat”, conchide Barna.

Cristi Dănileț, judecător din cadrul Tribunalului Cluj, a fost exclus din magistratură, abaterea reținută fiind „conduită prin care se aduce atingere imaginii justiției”, după ce a postat, pe TikTok două filmulețe. Magistratul spune că imaginile nu au legătură cu profesia și este viața lui privată.

