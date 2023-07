Raed Arafat despre operațiunea de salvare a bătrânilor cu dizabilități din Tunari: cine i-a trimis acolo, i-a trimis ca să îi ascundă într-o clădire în construcţie, neterminată

"Noi am fost sesizaţi de colegii de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, în urma unei sesizări venită pe linia mass-media despre faptul că există aceşti bătrâni într-o casă aflată în construcţie. S-a deplasat Poliţia şi a solicitat sprijin de la ISU Bucureşti-Ilfov, care a trimis echipaje inclusiv de la SMURD şi o maşină de Terapie Intensivă cu medic şi de la Ambulanţă, tot cu o maşină cu medic. Au fost trimişi şi două maşini de transport multiple victime.

Acolo, colegii au constatat prezenţa a 11 persoane în condiţii care nu permit îngrijirea lor corectă, într-o casă aflată în construcţie, care nu este finalizată şi care nu are anumite lucruri de bază, inclusiv balustrade pe scări nu avea, adică oricine putea să cadă, mai ales în cazul bătrânilor. Decizia este de a-i reloca imediat. Au fost evaluaţi medical. Din ce am înţeles, nu a necesitat nimeni transfer către spital. Au fost şase relocaţi către un azil care are condiţii bune pentru a-i primi, iar patru au fost preluaţi de aparţinători şi o persoană care a refuzat relocarea, dar cu care se lucrează pentru a fi convinsă să se relocheze pentru că nu putem lăsa pe nimeni în condiţiile în care sunt acolo.

Raed Arafat

Din pozele pe care le-am văzut, cel puţin cine i-a trimis acolo, nu i-a trimis ca să fie în siguranţă, i-a trimis ca să îi ascundă într-o clădire în construcţie, neterminată. Dacă vă spun că scările nu aveau balustradă, adică de la etaj, coborând, putea să cadă oricine şi să aibă leziuni foarte grave dacă nu chiar să îşi piardă viaţa. Nu e locaţie în care să fie oameni, care să fie locuită. Cine i-a trimis acolo, de ce i-a trimis acolo, asta e ancheta pe care o va face Poliţia, cu siguranţă. Pe linie medicală, evaluarea lor iniţială şi transferul lor către o altă locaţie au fost o prioriate, lucru pe care l-am făcut ca misiune de sprijin", a declarat Raed Arafat la Antena 3 CNN.

"În această seară, în urma unei sesizări a reprezentanților mass-media (Observator-Antena 1), polițiștii IPJ Ilfov, împreună cu pompierii din cadrul ISU B-IF și personal medical din cadrul SABIF, au depistat, în Tunari, într-un imobil în construcție, 11 persoane vârstnice, vulnerabile (unele dintre acestea, cu dizabilități), precum și o altă persoană, care le însoțea.

Din primele date, se pare că aceste persoane au fost relocate dintr-un centru din municipiul București, pentru a nu fi identificate de autorități.

Cele 11 persoane sunt evaluate medical, urmând a fi relocate intr-o alta locatie adecvata.

Polițiștii au demarat verificări. De asemenea, IPJ Ilfov a sesizat autoritățile cu atribuții în domeniu, pentru verificări specifice", se arată într-o informare IPJ Ilfov - ISU Bucureşti-Ilfov.

