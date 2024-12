Bitcoin a trecut de 106.000 de dolari. Cresc speranţele pentru o rezervă strategică americană

Bitcoin, cea mai importantă şi mai cunoscută criptomonedă din lume, a urcat luni dimineaţă până la un nivel record de 106.533 dolari, şi în jurul orei 12.15 GMT era cotată la 103.917 dolari.



"Următoarea cifră la care se uită piaţa este 100.000 de dolari. Revenirea pe care mulţi o aşteptau pur şi simplu nu a mai avut loc, pentru că avem aceste ştiri", spune Tony Sycamore, analist la IG.



Bitcoin şi criptomonedele au intrat în lumina reflectoarelor pe măsură ce investitorii mizează pe faptul că noua administraţie Trump va pune la punct un cadru de reglementare prietenos, ceea ce creşte interesul pentru această monedă alternativă.



"Vom face ceva grozav cu criptomonedele pentru că nu vrem să fim depăşiţi de China sau de alte state care îmbrăţişează criptomonedele. Vrem să fim în frunte", a spus Trump pentru CNBC la finele săptămânii trecute. Întrebat dacă are de gând să pună la punct o rezervă de criptomonede similară cu rezerva petrolieră, Trump a spus: "Da, aşa cred".



Potrivit furnizorului de date CoinGecko, în luna iulie a acestui an guvernele din întreaga lume deţineau 2,2% din oferta totală de bitcoin iar SUA deţin aproape 200.000 de bitcoin, cu o valoare de peste 20 de miliarde de dolari la preţurile actuale. Alte state cu cantităţi semnificative de bitcoin sunt: China, Marea Britanie, Butan şi El Salvador.



Cotaţia bitcoin a crescut cu peste 50% după alegerile din 5 noiembrie, la care Trump a fost câştigător alături de mulţi alţi candidaţi favorabili criptomonedelor. Valoarea totală a criptomonedelor aproape s-a dublat în acest an, ajungând la un nivel record de 3.800 de miliarde de dolari, potrivit CoinGecko.



Trump, care odată spunea despre criptomonede că sunt o escrocherie, a îmbrăţişat activele digitale în timpul campaniei sale, când a promis că va face din SUA "capitala cripto a planetei".



La începutul acestei luni, Trump l-a numit în postul de responsabil la Casa Albă pentru inteligenţă artificială şi criptomonede pe fostul director de la PayPal, David Sacks, un prieten apropiat al lui Elon Musk, consilierul şi cel mai important contributor la campania viitorului preşedinte al SUA. De asemenea, Trump a promis că îl va numi pe avocatul Paul Atkins,renumit pentru poziţia sa în favoarea criptomonedelor, în postul de preşedinte al Autorităţii de reglementare a pieţelor financiare americane (Securities & Exchange Commission).

AGERPRES