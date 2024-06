"Blonda lui Coldea": Marina Pandarof, omul de legătură cu lumea arabă

Marina Pandarof, celebra blondă cu care s-a pozat Florian Coldea, alături de unul dintre cei mai căutați albanezi ar fi, potrivit surselor Antena 3 CNN, omul de legătură cu Albania și cu lumea arabă.

Majed Al Sorour, fost CEO al Golf Saudi și federaţiei saudite de golf, a făcut parte din conducere a echipei de fotbal New Castle. Este listat cu avere de 2,8 miliarde de dolari și este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din lumea arabă și nu numai.

Sub patronajul turneelor de golf, Majed Al Sorour a concentrat în Arabia Saudită miliardarii planetei, investitori, politicieni și a creat o nouă piață de influență.

O lume în care a reușit să ajungă în 2019. Marina Pandarof, o tânără din Slatina. Şi-a început cariera în Dubai și în scurt timp a ajuns să lucreze pentru colosul golf Saudi.

Afaceri cu droguri şi politicieni de top în jurul "Blondei lui Coldea"

Coordonator de evenimente cu biroul la Riad, aceeași blondă care, potrivit surselor Antena 3 CNN, a fost săltată într-o dimineață de către polițiștii antidrog. Ofițerii aveau informații că face trafic de droguri în lumea bună a Capitalei.

I-a fost percheziționat apartamentul închiriat de la un cunoscut om de afaceri din București și au fost găsite asupra sa 2 grame de cocaină. Săltată cu o zi înainte să plece în Arabia Saudită, Marina Pandarof a fost pusă sub control judiciar.

Odată cu ea au ajuns la audieri alți oameni importanți, un fost primar și un șef al unei societăți de stat din Olt, toți consumatori, potrivit surselor judiciare. Cel din urmă a și fost pus sub acuzare, la fel ca Marina Pandarof.

Potrivit acelorași surse, Marina Pandarof a ajuns în cercurile înalte din capitala României fix din acest motiv, apropierea sa de Majed Al Sorour a făcut pe mulți politicieni și oameni de afaceri din România să creadă că o pot folosi ca să ajungă în clubul celor mai puternici și influenți oameni de pe planetă.

Cum a cunoscut-o Florian Coldea pe blonda care i-a făcut intrarea în lumea arabă

Toți sperau că blonda le va facilita accesul în lumea bogaților. Așa l-a cunoscut pe Florian Coldea, așa s-a născut și celebra fotografie cu el și cu fostul consilier al premierului albanez Edi Rama.

Dosarul în are blonda a fost audiată și pusă sub acuzare zace și acum la DIICOT, din octombrie 2022. Procurorii nu vor să spună absolut nimic despre el.Marina Pandarof a stat sub control judiciar până la sfârșitul lui 2022. Până acum, DIICOT nu a răspuns solicitări lor Antena 3 CNN.