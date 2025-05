Atenție la bjuteriile vândute online: "Am comandat două verighete și, înainte cu trei zile de cununie, m-a lăsat fără ele. 521 de euro"

"Am comandat două verighete și, chiar înainte cu trei zile de cununie m-a lăsat fără verighete. Nu mi-a mai trimis verighetele. Eu am pus banii, i-a ridicat, și după aia m-a blocat peste tot. 521 de euro. Eu am lucrat pentru banii aceia, chiar atunci am fost în prima lună de muncă", povesteşte o victimă, pentru observatornews.ro.

Ileana a împrumutat bani pentru a cumpăra alte verighete și a depus plângere la poliție.

Cele mai multe înșelătorii cu bijuterii au loc pe retele sociale, unde acționează grupari de falși vânzători. Imaginile din anunțuri sunt furate de pe site-uri certificate pentru a-i convinge pe clienți să trimită banii în avans, fără garanții. Escrocii au cunoştinţe despre aur, despre bijuterii şi răspunsuri la întrebări.

Pericolul de la casele de amanet

"Înregistrăm o creștere în ultimele câteva luni de zile. Oamenii preferă să își investească banii în aur, chit că îl poartă, chit că nu îl poartă. Aurul crește de la zi la zi, de la an la an", spune managerul unei case de amanet.

Nici la casele de amanet nu există garanţia că aurul are puritatea de pe etichete. În Bucureşt, escrocii au păcălit mai multe case de amanet cu bijuterii umplute cu plumb, care apoi au fost vândute oamenilor. Sunt zeci de anchete cu astfel de escrocherii.

Polițiștii avertizează clienții să cumperer din magazine autorizate.

"Garanțiile, marcajele specifice, actele care atestă autenticitatea metalelor prețioase nu trebuie neglijate și, nu în ultimul rând, o ofertă mult prea bună trebuie să ridice întotdeauna semne de întrebare", spune Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ MS.

Citește pe Antena3.ro Descoperire arheologică extraordinară în Hunedoara: un set complet de unelte arată cât de ingenioşi erau dacii

Unele falsuri pot fi recunoscute prin culoare, greutate, finisaje însă altelesunt atât de bine realizate încât doar un bijutier cu experiență poate face diferența, potrivit observatornews.ro.