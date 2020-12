Boc anunță după vot că se vaccinează public împotriva Covid-19

Primarul din Cluj-Napoca Emil Boc a anunțat, imediat ce a ieșit de la urne, că se va vaccina public dacă va fi posibil. Edilul și-a încheiat declarația cu o parafrazare din Petre Țuțea: „Am votat cu mâna dreaptă, cu mâna stângă nici cruce nu pot să îți faci, darămite să dezvolți o țară”.

Emil Boc i-a invitat pe clujeni la urne, afirmând că nu este risc de contaminare: „Îi invit pe clujeni să vină la vot. Democrația are nevoie de fiecare dintre noi. Fără prezența noastră, democrația este slabă. Am votat cu partidul locurilor de muncă, cu partidul împotriva sărăciei, cu partidul investițiilor și al fondurilor europene. Am votat cu partidul care arată respect și susținere pentru proiectele Clujului”.

Referindu-se apoi la pandemie, Emil Boc a afirmat că din fericire pe municipiul Cluj-Napoca a scăzut sub 7 la mie.

„Sunt convins că apariția vaccinului va ajuta și mai mult ca viața noastră să se apropie de normalitate. Personal susțin vaccinul, mă voi vaccina public dacă va fi posibil. Invit pe toți să o facă. Mă vaccinez în primul rând pentru că am încredere în experți, am încredere în Uniunea Europeană. Acest vaccin este validat de Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană nu validează orice și oriunde și oricând. De aceea s-a așteptat atât, ca să fim în siguranță”, a declarat primarul.

Edilul a adăugat că în Cluj-Napoca au fost deja identificate locațiile pentru vaccinare.

Apoi, Boc a vrut să ofere presei numărul cererilor de urnă mobilă, citindu-le de pe telefon. „Nu mă recunoaște telefonul cu mască”, a spus acesta.

