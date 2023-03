Aurescu, discuții cu Blinken despre războiul din Ucraina și impactul conflictului asupra R. Moldova

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut luni o convorbire telefonică pe teme de interes prioritar pentru Parteneriatul Strategic bilateral, respectiv în contextul războiului Rusiei contra Ucrainei și al eforturilor de combatere a efectelor acestuia.

Convorbirea are loc în continuarea consultărilor politice consistente pe care cei doi șefi ai diplomațiilor română și americană le-au avut în noiembrie 2022, cu ocazia prezenței la București a secretarului de stat american, în contextul găzduirii de către ministrul Bogdan Aurescu a reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, precum și în continuarea interacțiunii recente a șefilor celor două diplomații din marja evenimentelor de la New York, pentru marcarea unui an de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2023.

Convorbirea a avut loc și în pregătirea celei de-a opta runde a Dialogului Strategic între România-SUA, care va fi găzduită de România la mijlocul lunii martie 2023, la București.

Ambii demnitari au apreciat frecvența întâlnirilor româno-americane din ultimul an, acestea reflectând nivelul și profunzimea relațiilor de parteneriat strategic România-SUA, precum și angajamentul pentru îndeplinirea obiectivelor comune.

„În contextul împlinirii unui an de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei, ministrul Aurescu și secretarul de stat Blinken au discutat despre efectele globale profunde ale acestuia, precum și demersuri comune pentru contracararea acestor efecte. Șeful diplomației române a realizat o trecere în revistă a sprijinului foarte cuprinzător și multidimensional acordat acestui stat de către România de la începutul războiului. Secretarul de stat al SUA a mulțumit în mod deosebit ministrului Aurescu pentru sprijinul concret, deosebit de substanțial și esențial acordat de țara noastră Ucrainei. În planul securității regionale, cei doi oficiali au evidențiat miza continuării consolidării coerente și consistente a Flancului Estic al NATO, iar ministrul Bogdan Aurescu a transmis aprecierea pentru angajamentul SUA pentru apărarea întregului teritoriu Aliat, inclusiv în regiunea Mării Negre și în România, exprimat inclusiv cu ocazia reuniunii București 9 de la Varșovia.Cei doi șefi ai diplomațiilor au abordat, totodată, posibilități de consolidare a rezilienței în regiunea Mării Negre printr-o abordare strategică care să asigure, de o manieră durabilă, caracterul liber, sigur și prosper al Mării Negre și să îi consolideze statutul de rută comercială și energetică majoră”, transmite MAE.

În acest context, ministrul Bogdan Aurescu s-a referit la importanța viitoarei Strategii a SUA pentru Marea Neagră și necesitatea asigurării sinergiei acesteia cu strategiile regionale ale UE și NATO, evocând evaluările și ideile României în acest sens, care au fost transmise secretarului de stat Blinken printr-un document de reflecție consistent, cu prilejul vizitei din noiembrie 2022 de la București.

La rândul său, secretarul de stat american a apreciat contribuția României transmisă la întâlnirea din noiembrie de la București de ministrul Aurescu. În acest cadru, ministrul român de externe l-a informat pe omologul american despre propunerea sa, agreată cu omologul turc în decembrie 2022, de creare a unui grup de lucru bilateral româno-turc privind securitatea la Marea Neagră, aflat în proces de operaționalizare, inițiativă apreciată de partea americană.

Totodată, ministrul Aurescu și secretarul de stat Blinken au salutat valoarea adăugată a participării SUA la reuniunile formatului București 9, care contribuie în mod eficient la coordonarea și unitatea transatlantică, implicarea SUA în acest format fiind un semnal puternic privind angajamentul pentru Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic și securitatea aliaților din regiune. În acest sens, s-au referit la recenta reuniune de la Varșovia, co-prezidată de Președintele Iohannis și de omologul polon, la care a participat și Președintele SUA, Joe Biden.

Ministrul Aurescu a subliniat, totodată, relevanța strategică a proiectelor de infrastructură promovate în cadrul Inițiativei celor Trei Mări și a evidențiat că România va găzdui, în luna septembrie 2023, la București, Summitul și Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, moment foarte important pentru dezvoltarea pe mai departe a Inițiativei.

„Ministrul de externe a subliniat impactul major pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei îl are și asupra Republicii Moldova și a reafirmat sprijinul ferm al României, continuu și necondiționat, pentru Republica Moldova, pentru consolidarea rezilienței și securității acesteia și pentru parcursul său european. În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a reafirmat condamnarea fermă a retoricii amenințătoare și provocatoare a Rusiei, precum și încercările recente de destabilizare, punctând faptul că sprijinul SUA rămâne esențial pe acest palier. La rândul său, secretarul de stat american a subliniat determinarea SUA de a sprijini Republica Moldova în contextul actual dificil și a apreciat vizitele și întâlnirile recente ale părții americane cu Președintele Maia Sandu, precum și vizitele recente la București ale Președintelui și Prim-ministrului Republicii Moldova și sprijinul puternic acordat de România. De asemenea, a amintit decizia SUA de a aloca 300 de milioane de dolari pentru susținerea securității energetice a Republicii Moldova, inclusiv a infrastructurii energetice și de interconectare transfrontalieră. În egală măsură, cei doi oficiali au abordat relațiile China-Rusia și Iran-Rusia în contextul războiului ilegal al Rusiei contra Ucrainei și au evidențiat necesitatea descurajării de către comunitatea internațională a oricărui sprijin acordat efortului de război al Rusiei. În acest cadru, ministrul român de externe a amintit recentele pachete de sancțiuni ale UE pentru Iran, susținute și de România. Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat importanța prioritară a includerii României în Programul Visa Waiver al SUA și interesul părții române de a lucra îndeaproape cu SUA pentru accederea țării noastre în Program, secretarul de stat american reiterând angajamentul puternic și concret al SUA pentru acest obiectiv comun româno-american”, adaugă sursa citată.

