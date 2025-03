Bogdan Loghin, primarul liberal din Rădăuți, a fost EXCLUS din partid după ce a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan

„Acțiunile sale din ultima perioadă, marcate de treceri succesive de la un partid la altul, demonstrează o lipsă de loialitate și de principii politice clare. Recent, Bogdan Loghin a încercat să se alăture PSD, însă a fost refuzat. De asemenea, a tatonat o posibilă colaborare cu AUR, fără succes. În cele din urmă, a găsit sprijin în Nicușor Dan, liderul unui proiect politic care încearcă să atragă membri fără un parcurs politic stabil. PNL respinge ferm oportunismul și lipsa de integritate politică, iar excluderea lui Bogdan Loghin confirmă această poziție”, transmite PNL Suceava.

În ceea ce privește susținerea candidatului la alegerile prezidențiale, Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a reafirmat sprijinul său clar pentru candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și al minorităților naționale, Crin Antonescu: „Tentativele lui Nicușor Dan de a-și asocia imaginea cu președintele interimar Bolojan reprezintă o strategie lipsită de substanță, menită să inducă în eroare electoratul”.

Liberalul Bogdan Loghin a anunțat joi susținerea pentru Nicușor Dan la prezidențiale. Asta în condițiile în care PNL sprijină candidatura lui Crin Antonescu:

"Sunt la București pentru viitorul României și al Bucovinei



Politica nu trebuie să fie despre calcule de culise și jocuri de partid, ci despre oameni, despre viitorul comunităților noastre și despre România pe care ne-o dorim. Ca primar al municipiului Rădăuți, trăiesc zilnic realitatea administrației publice și știu ce înseamnă să te lupți cu un sistem birocratic greoi, să cauți soluții în loc de scuze și să construiești pentru viitor, nu doar pentru un ciclu electoral. De aceea, am ales să fac acest pas și să susțin o direcție diferită pentru România.



M-am întâlnit la București cu domnul Primar General al Capitalei, #NicusorDan, un om care a demonstrat că administrația poate fi făcută altfel: cu transparență, cu integritate și cu determinarea de a nu ceda în fața intereselor de grup. Am discutat deschis despre ceea ce România are nevoie: un președinte care să fie un garant al interesului public, nu un prizonier al jocurilor de partid. Un lider care să inspire, să unească și să ofere o viziune clară pentru țară.



În egală măsură, domnul Președinte interimar al României, #IlieBolojan este cel mai potrivit om pentru funcția de premier. La Oradea, a demonstrat că dezvoltarea nu este un simplu slogan, ci o realitate posibilă atunci când administrația este condusă cu responsabilitate, disciplină și o viziune pe termen lung, iar în funcția de Președinte interimar al României a dovedit, în scurtul timp pe care l-a avut la dispoziție, că țara asta se poate guverna demn și cu respect pentru cetățenii săi. Dacă ar ajunge premier, sunt convins că ar putea implementa aceleași principii la nivel național, transformând România într-un stat funcțional, în care eficiența și seriozitatea devin normă, nu excepție.



Mă întorc din această vizită cu speranță. Speranța că România poate alege competența în locul promisiunilor goale. Speranța că, dincolo de combinațiile politice ale marilor partide, există încă șansa unei administrații curate și eficiente.



Am ascultat cu atenție discursurile din weekend, la ședința comună a celor două partide, desfășurată la Suceava. Discursuri sterile, centrate pe oameni din partid, pe aranjamente interne, pe strategii de campanie. Despre cetățeni? Nimic. Despre soluții reale? Nimic. Despre provocările momentului și direcția în care trebuie să meargă România? Absolut nimic.



S-a învățat ceva din experiența ultimelor luni? Nu cred.



Nu vreau să fiu doar un spectator al acestei schimbări. Nu mă voi complace într-o doctrină obosită de partid, în complicități care au ținut România pe loc. Aleg să mă implic, să susțin public acest tandem și să cred, alături de toți cei care gândesc ca mine, că România merită mai mult. Că România poate avea un viitor mai bun.



Nicușor Dan – Președintele României

Ilie Bolojan – Prim-ministrul României



Este timpul să alegem competența!



Cred într-un PNL care are nevoie de o reformă puternică bazată pe competență și soluții reale pentru România! Nu mai avem timp să ne mințim între noi!



Așa să ne ajute Dumnezeu", a transmis Bogdan Loghin.

(sursa: Mediafax)