Bolojan, după ce i s-a spus că urăște salariații și cetățenii din România: Sunt exprimări

Bolojan, după ce i s-a spus că urăște salariații și cetățenii din România: Sunt exprimări

de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   21:20
Sursa foto: Hepta/Bolojan, după ce i s-a spus că urăște salariații și cetățenii din România

Premierul Ilie Bolojan a răspuns miercuri acuzațiilor liderului sindical Bogdan Hossu, care i-a transmis că percepția este că urăște salariații și cetățenii din România.

Întrebat despre declarația lui Hossu, Bolojan a răspuns: „Sunt exprimări pe care oamenii le pot face”. Premierul a explicat că miercuri a avut loc un consiliu tripartit cu reprezentanții sindicatelor, guvernului și patronatelor.

Ilie Bolojan a prezentat cele două ipoteze de lucru pentru salariul minim din 2026. Prima ipoteză este creșterea salariului minim. A doua ipoteză este menținerea salariului minim la nivelul din 2025. „Niciuna dintre soluții nu are doar avantaje și dezavantaje”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a explicat că fiecare soluție are efecte pozitive și negative. „Orice scumpire îl impactează pe cel cu salariu minim. Creșterea salariului este o formă de protecție față de inflație”, a precizat premierul.

Premierul a prezentat și poziția patronatelor. „Reprezentanții patronatelor au argumentat că sunt sectoare întregi la limita de rentabilitate”, a declarat Ilie Bolojan. O creștere a salariului minim ar duce aceste societăți comerciale într-o zonă fără echilibru financiar.

„A crește salariul minim ar putea duce la reduceri de posturi”, a avertizat premierul. Ilie Bolojan a menționat contracțiile economice din ultimii doi ani când nu s-a înregistrat o creștere economică mare.

„Săptămâna viitoare vom lua o decizie, înainte de sărbători”, a anunțat Ilie Bolojan. Premierul a declarat că va exista o ordonanță care să clarifice regula aplicată din 2026.

„Opțiunea mea personală este să susținem o menținere a salariului minim la nivelul acestui an”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a argumentat că astfel se evită complicațiile date de plafonările salariilor din sectorul public și de realitățile economice din anumite sectoare.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: bolojan hossu salariaţi cetăţeni
