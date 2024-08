Boloș: Critici vor fi orice am face, dar după foarte mulți ani lucrurile încep să miște

„După ce anunțam recent că ANAF și-a îndeplinit obligațiile cu succes după primele 6 luni ale anului, în luna iulie a depășit un prag istoric de venituri de 50 de miliarde lei. Gradul de colectare la șapte luni fiind în continuare peste 100%. În trecut, problema principală pusă pe tapet era că ANAF nu colectează suficient. O problemă foarte importantă, pentru că de activitatea ANAF depinde finanțarea serviciilor esențiale. Când am venit la MF, am subliniat că una dintre prioritățile noastre principale este îmbunătățirea colectării veniturilor, pas vital a asigura finanțarea serviciilor esențiale ale statului. Critici vor fi orice am face, dar după foarte mulți ani lucrurile încep să miște”, scrie pe Facebook Marcel Boloș.

El afirmă că instrumentele de digitalizare, „chiar dacă sunt primul care spune că pot fi îmbunătățite pentru a nu le face viața grea contribuabililor, încep să producă efecte care se văd„.

Fie că e vorba de conformarea voluntară, fie că e vorba de combaterea evziunii fiscale. Așadar, toți cei care pot contribui la această temă sunt oricând bineveniți alături de noi, scopul final fiind să îmbunătățim activitatea de colectare și combaterea evaziunii, cu impact minim asupra contribuabililor corecți”, încheie Boloș.

(sursa: Mediafax)