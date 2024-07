Bombardierele americane aterizează în România

În timp ce zburau în spațiul aerian internațional și în conformitate cu dreptul internațional, aeronavele americane B-52 au fost interceptate de două aeronave rusești deasupra Mării Barents la aproximativ 8 a.m., ora Europei Centrale, informează U.S. Air Forces in Europe.

Aeronavele americane nu și-au schimbat cursul din cauza interceptării și și-au continuat planul de zbor fără incidente, permițând aeronavelor B-52 să își îndeplinească misiunea planificată în prealabil, care includea integrarea alături de avioanele de luptă NATO înainte de aterizarea la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

B-52-urile vor opera ca Escadrila 20 Expediționară de Bombardament și se vor integra cu aliații NATO și alți parteneri internaționali pentru sincronizarea capacităților și asigurarea angajamentelor de securitate în zona de responsabilitate a Comandamentului European al SUA.

Aceasta marchează prima dată când avioane de bombardament strategic ale SUA operează din România.

„În mediul global de astăzi, este vital să fim pregătiți să furnizăm o gamă de capabilități durabile de la distanțe mari. Această formulă a Bomber Task Force oferă o oportunitate excelentă de a rafina tacticile, tehnicile și procedurile noastre agile de angajare în luptă”, a declarat Gen. James Hecker, comandantul USAFE-AFAFRICA.

„Prin eforturile de colaborare cu aliații noștri, SUA permit forțelor noastre să combată amenințările actuale și viitoare”.

Statele Unite își demonstrează în mod obișnuit angajamentul față de aliații și partenerii NATO prin misiuni BTF. Prin aceste misiuni, USAFE-AFAFRICA permite utilizarea dinamică a forței în teatrul european, oferind predictibilitate strategică și asigurare pentru aliați și parteneri, contribuind în același timp la descurajare prin introducerea unei mai mari impredictibilități operaționale pentru potențialii adversari.

„Statele Unite sunt hotărâte să lucreze alături de aliații și partenerii noștri din NATO de-a lungul flancului estic pentru a se asigura că dispunem de competențele combinate și de capacitățile de coordonare necesare pentru a menține siguranța, securitatea și stabilitatea regională”, a declarat Hecker.

Desfășurările regulate și de rutină ale bombardierelor strategice americane demonstrează modul în care SUA și NATO sunt pregătite, poziționate și bine pregătite să se integreze cu aliații și partenerii din țările gazdă pentru a descuraja amenințările și a apăra Alianța.

(sursa: Mediafax)