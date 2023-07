Britney Spears își va lansa în acest an memoriile

Cartea "The Woman in Me" va fi publicată de editura Gallery Books, o subsidiară a Simon & Schuster, şi va fi lansată la 24 octombrie, a anunţat marţi cântăreaţa pe Twitter.



Spears a promovat lansarea cărţii pe reţelele sociale cu un clip însoţit de textul: "Vine... povestea mea, în termenii mei, în sfârşit. Sunteţi pregătiţi?".



Disponibilă în prezent pentru precomandă, "The Woman in Me" este descrisă drept o "poveste curajoasă şi uimitor de emoţionantă" centrată pe eforturile cântăreţei de a pune capăt tutelei judiciare după 13 ani.



Gallery Books a achiziţionat drepturile pentru aceste memorii după un război al licitaţiilor purtat cu alte edituri, conform unei informaţii publicate marţi în exclusivitate de People.



Editura a declarat că "The Woman in Me" este scrisă cu "o candoare şi un umor remarcabile". Potrivit Gallery Books, "cartea revoluţionară aduce în lumină puterea trainică a muzicii şi a iubirii - şi importanţa unei femei care îşi spune povestea, în termenii ei, în sfârşit".



Un tribunal din Los Angeles a decis în noiembrie 2021 să pună capăt tutelei controversate sub care s-a aflat cântăreaţa timp de 13 ani, tutelă pe care ea a considerat-o "abuzivă".



Cântăreaţa obţinuse deja câştig de cauză după ce tribunalul îl suspendase pe tatăl său, Jamie Spears, din rolul de tutore, lucru pe care ea îl reclamase de mai multe luni. Însă ea cerea în primul rând dreptul de a prelua controlul asupra vieţii sale personale şi anularea dreptului de tutelă deţinut din 2008 de tatăl său, care invocase tulburările psihologice manifestate de fiica sa. Britney Spears a fost susţinută în demersul său de "o armată" de fani care cereau "eliberarea" idolului lor.



Cariera muzicală a lui Britney Spears, care a cunoscut o ascensiune la sfârşitul anilor 1990, a fost acompaniată de titluri în tabloide referitoare la trecutul ei amoros, comportamentul reprobabil şi dramele familiale.



De la sfârşitul tutelei judiciare, cântăreaţa şi-a criticat familia pe reţelele sociale - inclusiv pe părinţii săi, Lynne şi Jamie Spears - acuzându-i de presupus abuz.