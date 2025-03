Buletine electronice versus simple. Care sunt diferențele

Acestea sunt deja emise în județul Cluj, datorită unui proiect-pilot.

"Cu siguranţă la începutul lunii viitoare vor fi disponibile în municipiul Bucureşti şi, in foarte scurt timp după municipiul Bucuresti, in termen de o săptămână, maxim două săptămâni, vor fi disponibile in alte cinci, sase, poate sapte municipii resedinta de judet si in fiecare saptamana, tot la fel", a explicat Cătălin Giulescu, director depabd, potrivit observatornews.ro.

Diferenţe între buletinele cu cip şi simple

Cărțile de identitate elecronice sunt de dimensiunea unui card bancar și ajută la semnarea electronică de documente. În plus, cuprind și cardul de sănătate.

Diferenţele dintre cele două cărţi de identitate sunt legate de faptul că pe varianta cu cip vor fi stocate mai multe date - pe lângă domiciliul, reşedinţa şi o fotografie, vor mai fi două amprente şi două certificate digitale. Diferă şi preţul: buletinul cu cip este gratuit. Pentru cel fără cip se plătește o taxă de 39 de lei.

"O problemă foarte mare la buletinele românesti de acum e că sunt prea mari şi nu incap in niciun portofel. Având în vedere că toate ţările din Europa sunt digitalizate sunt de părere că si România ar trebui să fie in punct cu ele", spune un român.

"Acest cip pe buletine va contine niste informatii despre deţinătorul de pe buletin. Nu este sub nicio formă o unealtă prin care vom monitoriza sau controla vietile oamenilor", a declarat Andrei Niculae, vicepreşedinte Autoturitatea pentru Digitalizarea României.

Cărţile electronice de identitate au cel puţin 10 noi elemente de securitate, care le fac imposibil de falsificat, notează observatornews.ro.