Sebastian Burduja o acuză pe Clotilde Armand că lasă fără apă caldă peste 20.000 de apartamente din sectorul 1

„Efectele incompetenței și politizării excesive a administrației Armand de la Sectorul 1 sunt deosebit de grave: peste 20.000 de apartamente din Sectorul 1 și Sectorul 6 vor rămâne fără apă caldă începând de luni, pentru că primarul refuză să pună pe ordinea de zi bugetul companiei CET Grivița, precum și majorarea de capital necesară pentru finalizarea investițiilor și asigurarea capitalului de lucru. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli a fost depus la Primăria Sectorului 1 în luna februarie, moment din care a rămas blocat în sertarul cu polițe politice al primarului Armand”, potrivigt unui comunicat de presă.

„Clotilde Armand a ales, încă o dată, să pună propriile orgolii și calcule politice mai presus de interesul cetățenilor și trimite zeci de mii de bucureșteni în Evul Mediu din punct de vedere al utilităților de bază: apă caldă și căldură. CET Grivița este o companie care deservește peste 20.000 de apartamente din două sectoare, 1 și 6, are o instalație modernizată care produce, în cogenerare, energie termică și electrică. Cu toate acestea, Armand alege să o închidă și să irosească, din nou, banii bucureștenilor. CET Grivita este singurul CET din București care deține Autorizație Integrată de Mediu și deține toate avizele necesare activării pe piața de energie: producție, distribuție etc. În plus, asigură venitul pentru aproape 100 de familii, care astăzi se întreabă ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă. Niciunul dintre aceste argumente nu a fost mai puternic decât mixul de orgoliu, incompetență și rea-voință. O somăm pe Clotilde Armand să convoace urgent ședința de consiliu local pentru a rezolva rapid această problemă”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

Liberalii din Sectorul 1 susțin că „atacul lui Armand la siguranța energetică este cu atât mai grav cu cât CET Grivița a trimis multiple modificări de încetare a activității pe termen nelimitat, toate rămase fără răspuns”.

„Mai mult, în ședința de Consiliu Local de astăzi, directorul general al CET Grivița, Radu Curcan, a anunțat că va înainta Consiliului de Administrație o notă de informare privind intrarea în insolvență. Indiferent de decizia CA, insolvența companiei este inevitabilă în acest moment, urmând, cel mai probabil, să fie inițiată de furnizorul de gaze. Situația este cauzată exclusiv de refuzul lui Armand de supune votului Consiliului Local proiectul de HCL privind majorarea de capital, blocat de 14 luni, și bugetul de venituri și cheltuieli, blocat de aproape 6 luni. În anul 2018, a fost aprobată modernizarea instalației CET Grivița, fondurile fiind asigurate prin bugetul local al Sectorului 1. Investiția a fost finalizată în 2022, compania a achitat o parte din investiție din propria producție, dar are datorii către furnizori și nu are capital de lucru. Proiectul de majorare a capitalului a fost depus în aprilie 2022, fiind blocat încă de atunci. PNL Sector 1 solicită primarului Armand convocarea unei ședințe extraordinare de CL cu cele două puncte pe ordinea de zi: bugetul de venituri și cheltuieli și majorarea de capital a CET Grivița. Acestea sunt subiecte cu adevărat urgente”, se menționează în finalul comunicatului.

