Burduja: România trebuie să pună ceva în loc dacă renunţă la cărbune

"Evident că România are nevoie de cărbune şi că, dacă doreşte să renunţe la aceste grupuri în procesul de tranziţie verde, trebuie să pună ceva în loc. Securitatea energetică a românilor nu este negociabilă. Aşa cum am spus de multe ori public, avem nevoie de studiul de adecvanţă al Transelectrica pentru a putea discuta pe baza unor cifre şi argumente concrete cu Comisia Europeană. Studiul este în pregătire la nivelul Transelectrica pentru procedura de achiziţie publică", a explicat Burduja pe Facebook.



El a precizat că ministerul va accelera investiţiile în domeniul energetic.



"La Işalniţa este prevăzută o nouă centrală pe gaz, de 850 MW, o investiţie de 560 de milioane de euro, din care peste 200 de milioane reprezintă banii nerambursabili din Fondul pentru Modernizare. Contractul de proiectare şi execuţie este deja în faza de licitaţie publică şi anticipăm semnarea contractului până la finalul acestui an, cu termen de punere în funcţiune până la sfârşitul anului 2027. Astfel, gazul românesc va produce energie sigură în bandă, cu emisii mai mici de CO2, la un preţ competitiv", a afirmat ministrul Energiei.



Totodată, Burduja a precizat că, în curând, vor începe probele la grupul V de la Rovinari, investiţie pe care autorităţile o doresc finalizată până în luna septembrie a acestui an.