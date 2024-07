Burduja: În câţiva ani vom putea beneficia, pentru prima dată, de energie geotermală în sistemul de termoficare bucureştean

"A avut loc deschiderea oficială a primei părţi din acest P-TECC, Parteneriatul Trans-Atlantic pentru Energie şi Climă, o iniţiativă lansată acum 5 ani de zile de State Unite la Americii.(...) Anul acesta am avut onoarea de a găzdui acest forum foarte important la Bucureşti. Ziua de astăzi este dedicată parteneriatului între sectorul public şi sectorul privat. În acest context, a avut loc o semnare importantă între ELCEN Bucureşti şi compania americană Sage Geosystems. Se are în vedere modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti şi includerea energiei geotermale, o formă de energie regenerabilă, pentru un aer mai curat, pentru facturi mai mici pentru români, exact aşa cum am tot anunţat în ultimele luni. Îl felicit pe domnul director general Claudiu Creţu (directorul general al ELCEN n.r) pentru demers. De altfel, noi am fost împreună la Washington la începutul acestui an şi atunci am bătut palma pentru prima dată cu Departamentul pentru Energie, care ne-a promis că ne va susţine pe fondurile lor, proprii, prin acest studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate se va finaliza cel mai probabil până la sfârşitul anului curent, deci este o etapă destul de rapidă, după care, pe baza acestui studiu, ELCEN va pregăti aplicaţia pentru Fondul pentru modernizare, astfel încât să putem obţine banii pentru implementarea efectivă a proiectului. Bucureştiul are energie geotermală în nordul Capitalei, e păcat să n-o folosim, sunt foraje existente. Există date şi, cu acest studiu şi cu finanţare din Fondul pentru modernizare, în câţiva ani de zile vom putea beneficia pentru prima dată de energie geotermală în sistemul de termoficare bucureştean", a spus Burduja.



La rândul său, directorul general al ELCEN, Claudiu Creţu a subliniat că este nevoie de o viziune pentru transformarea sistemului de termoficare din Capitală şi aceasta nu se poate face fără integrarea energiei regenerabile.



"Cu toţii ştim problemele care au fost şi încă sunt cu sistemul de termoficare al Bucureştiului. Pe lângă abordarea de a repara ceea ce avem existent, pe termen scurt, pe lângă abordarea de a face continuu cârpeli, de a acţiona pompieristic, este nevoie de o viziune de transformare a acestui sistem pentru viitor. Această transformare pentru următorii 20, 30, 50 de ani nu se poate face decât prin integrarea energiei regenerabile. Iar energia regenerabilă potrivită pentru Bucureşti este energia geotermală. Şi în perioada următoare ne concentrăm, în paralel cu energia geotermală, şi pe partea de stocare de energie, atât termică, cât cât şi electrică. Nu putem vorbi în Bucureşti, nu se poate încălzi Bucureştiul nici cu energie eoliană, nici cu energie solară. Trebuie să fim foarte realişti. Soluţia înseamnă integrarea energiei geotermale, stocare de energie, capacităţi flexibile şi în felul acesta vom putea avea energie cât mai ieftină, cât mai sigură şi independenţă energetică pentru Bucureşti. Aşa cum a spus şi domnul ministru, vorbim de câţiva ani. Pentru un asemenea proiect este nevoie să avem un studiu de fezabilitate bine făcut, astfel încât să putem obţine finanţare. Avem această şansă cu Fondul de modernizare, vom aplica pentru Fondul de modernizare şi sperăm ca în următorii trei, patru ani, poate doi, să începem să putem dezvolta un asemenea proiect.(...) Energia geotermală va fi preluată şi introdusă în sistemul de conducte, în funcţie de temperatura la care va fi extrasă această energie geotermală evident că va intra împreună cu energia din termocentrală pentru a regla temperatura potrivită. Deci va fi un sistem redundant", a afirmat Claudiu Creţu.



AGERPRES