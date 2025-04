Burduja: Sistemul de termoficare din Capitală este în colaps.

"Sistemul de termoficare în sine este în colaps. ELCEN, compania Ministerului Energiei, are de încasat peste 1,25 miliarde de lei. Primăria nu a mai plătit nici către Termoenergetica, propria ei companie, drept pentru care, zilele trecute, conducerea Termoenergetica i-a scris primarului general, fiindcă o obligă legea, că trebuie să intre în insolvenţă. Deci, administratorii Termoenergetica, respectând legea, l-au informat pe domnul Nicuşor Dan că intră în insolvenţă compania. Şi domnul Creţu (directorul general al ELCEN- n. r.) o să vă prezinte cifre legate de plăţile efectuate de primărie către ELCEN şi o să vedeţi nişte lucruri care poate o să vă surprindă, poate le ştiţi, dar eu consider că ar trebui să le ştie toţi românii, cu atât mai mult cu cât acum domnul Nicuşor Dan vine să ceară votul românilor, tuturor românilor, nu doar bucureştenilor", a afirmat Burduja.



Potrivit acestuia, şi Bucureştiul se îndreaptă "cu paşi repezi spre faliment" după cinci ani în care s-a aflat sub administrarea lui Nicuşor Dan, datoriile sale fiind în jur de 4,7 miliarde de lei.



"Astăzi, Capitala este în pragul colapsului bugetar (...) M-am uitat printre picături la conferinţa domnului Nicuşor Dan, anunţată aşa, intempestiv, cât să fie înainte de conferinţa noastră, dar nu e nicio problemă. Şi a spus un lucru dânsul, mi-a plăcut. Singurul lucru care mi-a plăcut în conferinţa lui a sunat adevărat şi anume că un candidat la prezidenţiale trebuie judecat după fapte, nu după imagine. Mi s-a părut interesant. Şi m-am uitat la faptele dânsului (...) şi vedem că vorbim de această datorie de 1,2 miliarde de lei pe care Primăria Generală o are şi că pe Legea finanţelor publice locale, atunci când ai o datorie mai veche de 90 de zile şi această datorie depăşeşte 15% din cheltuielile bugetate pe anul respectiv (...) şi sunt convins că ai mei colegi din Consiliul General vor cere recunoaşterea acestei situaţii (...) Mai mult, dacă însumăm toate datoriile Bucureştiului, actuale, vedem că ajungem undeva la 4,7 miliarde de lei (...) ceea ce este aproape de jumătate din bugetul pe anul în curs, iar conform aceleiaşi Legi 273/2006, articolul 75 alineatul 1, litera a) asta înseamnă o stare de insolvabilitate. Deci, Bucureştiul se îndreaptă cu paşi repezi după 5 ani de administraţie Nicuşor Dan spre faliment. Parcă a scos Bucureştiul din faliment. Ori, când ne uităm la cifre, această afirmaţie este evident o minciună. Domnul Nicuşor Dan are impresia că dacă repetă o minciună suficient de multe ori ea devine adevăr, dar cifrele şi matematica nu mint. Şi, fără a speria pe nimeni, să nu se mire bucureştenii dacă într-un viitor apropiat, sub conducerea domnului Nicuşor Dan, vom ajunge să avem executări silite ale bunurilor lor până la urmă, că sunt bunurile oamenilor, bunuri publice, nu sunt bunurile lui Nicuşor Dan", a arătat şeful de la Energie.



În opinia acestuia, primarul general al Capitalei candidează la preşedinţie pentru că fuge de problemele Bucureştiului şi este depăşit de situaţie.



"Analizând lucrurile foarte bine, m-a bântuit o întrebare: după alegerile de anul trecut, din luna decembrie, când domnul Nicuşor Dan şi-a anunţat într-o seară candidatura la preşedinţia României m-am întrebat de ce. De ce candidează Nicuşor Dan la preşedinţia României? (...) Şi mi-am dat seama că domnul Nicuşor Dan candidează pentru că pur şi simplu este depăşit. Fuge de problemele Bucureştiului, nu mai are cum să le rezolve, nu mai are cum să-i păcălească pe bucureşteni după aproape cinci ani", a susţinut ministrul.



Sebastian Burduja crede că Nicuşor Dan este politicianul care după 1989 a ridicat duşurile reci la rang de politică publică.



"Suntem astăzi la unul dintre cele patru CET-uri din Bucureşti. În fiecare iarnă ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne ajute să ţinem aceste fiare vechi de 60-70 de ani în stare de funcţionare pentru ca bucureştenii să aibă cât de cât apă caldă şi căldură şi, atunci când nu au, să fie din cauza stării reţelei de termoficare şi nu din cauza ELCEN. Şi în sezonul rece pe care l-am traversat, ELCEN încă o dată şi-a făcut treaba. Oamenii din ELCEN s-au asigurat că toate aceste instalaţii, toate aceste echipamente din anii '60-'70 au funcţionat încă o iarnă. Din păcate, la acest moment, chiar acum când vorbim, este una din situaţiile des întâlnite în Bucureşti: unul din cinci bucureşteni nu are apă caldă. Dacă vă uitaţi pe aplicaţia Termo Alert, vedeţi acest lucru. Starea sistemului este pe roşu 81%. Şi dacă privim şi harta de pe aplicaţie, punctele roşii de pe hartă, sunt familii de bucureşteni, sunt bătrâni, sunt copii mici, sunt oameni care s-au trezit de dimineaţă şi vrând să facă un duş au făcut un duş rece. De fapt, domnul Nicuşor Dan este politicianul, pentru că dânsul a devenit politician, politicianul care după 1989 a ridicat duşurile reci la rang de politică publică. Asta este realitatea tristă", a afirmat Burduja.



La rândul său, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, tot într-o conferinţă de presă, că datoriile între Primăria Generală şi Termoenergetica se vor stinge pe parcursul anului.



"Între Primăria Capitalei şi Termoenergetica sunt ca în fiecare început de an datorii care se vor stinge pe parcursul anului, pentru că în lunile de iarnă sunt facturile mari, mult mai mari decât banii pe care noi îi primim prin generozitatea Guvernului din impozitele bucureştenilor. Şi atunci acumulăm datorii în iarnă, pe care le stingem ulterior până în lunile de vară când plătim către Termoenergetica mult mai mult decât factura de 10-15 milioane cât este pe lunile de vară. (...) Ce s-a schimbat acum este că Guvernul format în jurul PSD-ului ne-a redistribuit mult mai puţini bani din impozitele pe venit ale bucureştenilor, în ciuda referendumului pe care bucureştenii l-au votat", a spus Dan.



El a fost întrebat cum vede scenariul intrării Termoenergetica în insolvenţă, avansat de ministrul Energiei, Sebastian Burduja.



"Suntem oameni politici cu un mandat de la cetăţeni şi fiecare dintre noi trebuie să acţionăm cât mai responsabil faţă de cetăţeni. Mi-aş dori să plătim acum un miliard de lei către compania Termoenergetica, astfel încât compania să plătească mai departe către ELCEN. Banii ăştia nu-i avem, pentru că un Guvern a ignorat voinţa bucureştenilor şi face Primăria asta să fie un fel de oficiu de plăţi, să facă numai mişcări obligatorii. Trebuie să plătim transportul public, subvenţia la transport public pentru ca bucureştenii să poată să circule cu transportul public, trebuie să plătim elementele esenţiale, nu investiţiile, repet, de funcţionare a spitalelor, trebuie să plătim întreţinerea minimală a spaţiilor verzi. Am blocat, cum v-am spus, investiţiile pe repararea locurilor de joacă, am alocat mult mai puţini bani pe malurile de lac din Herăstrău şi am oprit multe investiţii în spitale pentru că nu sunt bani. Asta este. Nu sunt bani!", a completat Nicuşor Dan.

AGERPRES