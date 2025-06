Pleacă sau nu Pancu?

România U21 își încheie diseară aventura la Campionatul European U21. Ca primă concluzie, nu facem față în confruntările cu greii Europei. În ciuda unor momente bune ale noastre, s-a văzut clar diferența între noi și ei. O altă concluzie neplăcută este că din lotul prezent la acest EURO sunt puține nume care să facă pasul la naționala mare. Putem număra pe degetele unei mâini jucătorii care ar putea face față la și așa mediocra națională a lui Mircea Lucescu. Louis Munteanu a demonstrat că uneori poate avea execuții de senzație, cum a fost golul cu Spania, însă de multe ori este absolut neglijent, cum a fost la executarea penalty-ului cu Italia pe finalul primei reprize. Tot din campionatul intern au lăsat o impresie destul de bună Tavi Popescu, Borza, Matei Ilie și uneori Grameni, însă ca să ajungă pe mâna lui Il Luce ar trebui să reînvețe niște elemente de bază ale fotbalului, cum ar fi demarcările, pozițiile din teren pe faza de apărare și nu în ultimul rând pasele și stopurile la minge. La adversari mai mereu mingea, chiar dacă venea de la 40 de metri, se lipea de picior, în timp ce la noi se vedea o stângăcie și la cele mai banale preluări. Aspecte enervante și pentru antrenori, și pentru spectatori, mai ales când vezi că adversarii țes 20-30 de pase consecutiv, în timp ce la jucătorii noștri a patra pasă este fie la adversar, fie în afara terenului. Privind statisticile observăm că cei mai buni jucători ai noștri au fost portarul Sava și fundașul stânga Borza. Rareș Ilie, considerat „noua perlă” a fotbalului nostru la transferul în Franța, a greșit jumătate din pase, mai toate declanșând acțiuni periculoase la poarta noastră, unde, din fericire, Sava ne-a scos de câte ori a putut.

Un jucător care a lăsat o impresie bună este Umit Ardak, de la Toulouse. Poate evolua pe două posturi, închizător și fundaș central, este masiv, are un plasament bun și posedă un șut năprasnic. A fost gata-gata să înscrie contra Italiei. Dacă nu va decide să aleagă să joace pentru naționala Turciei, ar putea fi o soluție pentru naționala mare. O soluție pentru cel mai neacoperit post, de fundaș sânga, ar putea fi Borza. Fotbalul nostru are gol pe această poziție de la retragerea lui Răzvan Raț. A fost încercat Camora, însă la vârsta lui nu mai poate reprezenta o soluție. În plus, trebuie să scăpăm de improvizația de coșmar Bancu, liderul neîncoronat al gafelor. Însă nu este vina lui Bancu. Așa cum este, el prezintă singura variantă în acest moment pentru Lucescu.

Dintre toți jucătorii noștri, doar Louis Munteanu și Borza au creat un oarecare interes. Prin comparație, jucătorul Valenciei Javi Guerra este dorit de AC Milan pentru 25 de milioane de euro.

Rămâne Pancu?

Întrebarea momentului este dacă Daniel Pancu va continua pe banca naționalei mici. Asta înseamnă că trebuie să alcătuiască o nouă echipă, pentru că majoritatea jucătorilor nu mai sunt eligibili U21. Pancu a declarat că va pleca după ultimul meci al naționalei de la acest EURO. Adică după meciul de diseară cu Slovacia. Se vorbește că înlocuitorul ar fi Costin Curelea, care se ocupă de doi ani de naționala sub 20 de ani. Ar fi succesiune firească. Ar aduce jucătorii pe care-i cunoaște bine de la U20 și care ar putea face pasul la U21. De asemenea, Curelea ar avea sprijinul conducerii FRF, care își dorește continuitate.

Totuși Mihai Stoichiță, directorul echipelor naționale, l-ar vrea în continuare pe Pancu. „Pancu a avut ghinion cu acea ieșire care i-a adus suspendarea. Cu el pe bancă în meciurile cu Italia și Spania sigur erau alte rezultate. Eu sper să-l convingem să ne așezăm la masă și să negociem. Nu trecem peste hotărârea lui de a pleca la finalul acestui contract, dar ar fi utilă o discuție”, a declarat Stoichiță.

Pe de altă parte Pancu ar fi tentat să preia o echipă de club, unde activitatea este mai densă, unde ești zilnic la antrenamente, nu doar în pauzele competiționale care fac loc pentru câteva câteva zile pregătirii loturilor naționale.

Ultimul cartuș

Diseară Pancu va încerca să nu plece de la acest European cu tolba goală și vom avea ocazia să vedem micii tricolori și cu selecționerul la marginea terenului. Că va fi sau nu ultimul lui meci la U21, are ambiția să demonstreze ce a declarat în ultimele zile: „Dacă eram eu pe bancă nu se întâmpla acest rezultat. Nu pierdeam. Poate chiar câștigam. Dar de pierdut, niciodată”.

Premieră: Istvan Kovacs, primul arbitru care a explicat o decizie

Pentru prima oară într-o competiție oficială, arbitrii comunică pentru întreaga audiență o decizie. Modul acesta de comunicare, care este o obișnuință în rugby de mulți ani, a fost introdus la această ediție a Mondialului Cluburilor și primul care a utilizat-o a fost chiar arbitrul român Istvan Kovacs, la meciul PSG - Atletico Madrid, 4-0. Și nu a folosit-o o singură dată, ci de două ori pe parcursul partidei. Însă chiar și așa, cu explicarea transparentă a deciziilor, antrenorul madrilenilor, Diego Simeone, tot a fost nemulțumit, acuzându-l pe Kovacs că a ținut cu PSG: „Știam că va fi dificil, dar pentru mine scorul de 4-0 nu a fost corect. A anulat un gol pentru un fault pe care dacă arbitrul vrea să-l fluiere, îl fluieră, dacă nu, nu-l fluieră. Apoi acel cartonaș roșu pentru Lenglet... care nu făcuse nimic. N-a faultat, nu a protestat”, s-a plâns Simeone. Totuși, prestația arbitrului nostru a fost apreciată la FIFA și este posibil ca el să mai primească meciuri.

