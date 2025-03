Câciu, despre scăderea Tesla: Nu sunt fan Musk, dar nici nu pot lăsa prostia să umble cu capul spart

Câciu laudă inteligența în afaceri a lui Elon Musk, deși afirmă că nu este un fac al acestuia.

„Știți că nu sunt un fan Elon Musk, nu mai repet de ce, omul face afaceri, e un bun om de afaceri și, ca orice om de afaceri cu ceva experiență, joacă de rupe pe burse și în tot ce înseamnă piețe financiare. Dar nici nu pot lăsa prostia să umble cu capul spart pe aici, prin frumoasa noastra Românie, care s-a umplut de (h)analiști financiari și economici care își dau cu părerea pe tv-uri despre de toate, dar acum au devenit specialiști în bursa americană, dolar, valute, aur și, în general, specialiști în apocalipsa care nu mai vine dar ei ne-o prezintă că este acolo”, a spus Adrian Câciu, pe Facebook.

Acesta spune că ar intra în detalii despre cum funcționează bursele americane, cum se joacă pe ele, cum se ajustează ciclic, care este nivelul, cum se intră pe plus, cum se introduc în joc acțiuni suplimentare, care cresc pe derivate influențând valoarea bază, cum sunt sacrificate derivatele capitalizând baza, cum se monetizează/capitalizează regulat câștigul anual în primul trimestru al anului viitor etc.

„Să nu plictisim, zic, jocul pe bursă este o artă, nu e pentru toată lumea...iar, clar, nu este nici statistică și nici joc individual necorelat cu alte piețe financiare (incluzand crypto, mai nou)... Bun, tragedia de azi este că Tesla a scăzut cu 45%. Ahhh, nu o să mai înflorească caișii, probabil. Dar, (h)analiștii care ne spun cum vine clar recesiunea în SUA doar pentru că au scăzut acțiunile Tesla (și altele, dar scriu mai jos de celelalte) nu se uită cum au evoluat aceste acțiuni YoY(an la an) sau măcar semestrial și nici nu fac legătura cu eventuala capitalizare în crypto, urmată de vânzare pentru monetizare in stocks (buy low, sell high). Halal analize! Dacă s-ar fi uitat la evoluția Tesla, măcar an la an, ar fi văzut că sunt cu 49% mai sus față de acum un an, dar au avut un peak de peste 261% în octombrie-decembrie 2024, ceea ce a permis ca cei de la Tesla, Elon inclusiv, să câștige peste 70 de miliarde dolari net (scăzând devalorizarea ulterioară aferentă asanării valorizării prin vânzarea de acțiuni de către membrii board-ului)”, scrie Câciu.

Fostul ministru afirmă că nu e nimic nefiresc, „creștem valoare, monetizăm în crypto, creștem crypto, monetizăm in stock, vindem stocks (am dat un exemplu de flux simplist, ca să înțeleagă cei care nu știu, deși jocul este mai amplu și are ca principal piloni marketingul, capitalul și diversificarea)... Acum, referitor la celelalte știri despre economia americană și dispariția celor 4 trilioane de pe bursa americană. Nu au dispărut, s-au monetizat câștigurile din trimestrele III și IV(capitalul se valorifică, întotdeauna, în alte instrumente, după ce se multiplică-se scot ouăle din coș) iar bursa americană este mai sus cu cca. 10% fața de anul trecut la final de prim trimestru”, mai spune fostul ministru.

Adrian Câciu precizează că „nu va fi recesiune în SUA”: „Va avea o creștere economică mai mare decât în 2024, dar și o inflație ridicată (din păcate). Pentru că nici China nu își dorește o recesiune americană care ar avea efect toxic pe încetinirea economiei chineze. Nu mă apuc să spun cum sunt interconectate că o să ziceți că țin cu chinezii. Nu țin, dar mă interesează economia americană. Pentru că, cea europeana e tot răcită. Tușește! Iar pentru România contează mult cum se mișcă economic SUA. (Despre taxe vamale, razboi comercial, altadată, dar spun doar atât: se așează masa de negociere, iar negocierile, în comerțul mondial, nu sunt niciodată dans de bebelushe). Enjoy!”, mai scrie Adrian Câciu.

(sursa: Mediafax)