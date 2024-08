Caii sunt mai avansaţi din punct de vedere cognitiv decât se credea

Cercetătorii au descoperit că, atunci când li se refuza răsplata pentru nerespectarea regulilor jocului, caii erau capabili să schimbe instantaneu strategiile pentru a obţine mai multe recompense.



Comportamentul demonstrează că aceste animale sunt capabile să gândească şi să planifice - o calitate despre care se credea anterior că le depăşeşte capacităţile, au declarat oamenii de ştiinţă de la Universitatea Nottingham Trent (NTU) din Marea Britanie.



Cunoaşterea modului în care caii învaţă îi poate ajuta pe îngrijitori să îi dreseze într-o manieră mai umană şi să le amelioreze condiţiile de viaţă, a precizat echipa.



Carrie Ijichi, lector în cadrul NTU, a declarat: "Caii nu sunt genii naturale, ei sunt consideraţi mediocri, însă acest studiu demonstrează că au un nivel mediu şi că sunt, de fapt, mai avansaţi din punct de vedere cognitiv decât credem noi".



Pentru a înţelege mai multe, cercetătorii au oferit unui număr de 20 de cai o sarcină constând din trei etape.



În prima etapă, animalele trebuiau să atingă cu botul o bucată de carton pentru a primi o recompensă.



Lucrurile au devenit mai complicate, însă, când a fost introdusă în scenariu o lumină, iar cailor li s-a oferit o gustare doar dacă atingeau cartonul când un bec era stins.



Caii au continuat să atingă cartonul, indiferent dacă lumina era aprinsă sau stinsă, însă au fost recompensaţi doar pentru răspunsurile corecte.



În etapa finală a jocului, a fost introdusă o sancţiune pentru atingerea cartonului atunci când lumina "stop" era aprinsă. Acest lucru conducea la o perioadă de pauză de 10 secunde.



Echipa a constatat că animalele au respectat regulile - ei atingeau cartonul doar la momentul potrivit, pentru a primi recompensa.



Potrivit cercetătorilor, acest aspect sugerează că animalele înţeleseseră încă de la început regulile jocului, însă în etapa a doua au ales să nu le respecte, adoptând calea cea mai uşoară, care nu necesita multă atenţie.



Louise Evans, doctorand în cadrul Şcolii Zoologice, Rurale şi de Mediu din cadrul NTU, a declarat: "Ne aşteptam ca performanţele cailor să se îmbunătăţească atunci când am introdus pauza, dar am fost surprinşi de cât de imediată şi de semnificativă a fost îmbunătăţirea".



"Animalele au nevoie, de obicei, de mai multe repetări ale unei sarcini pentru a dobândi treptat cunoştinţe noi, însă caii noştri s-au perfecţionat imediat ce am introdus un cost pentru erori", a adăugat ea.



"Asta sugerează că aceşti cai au cunoscut în tot acest timp regulile jocului", a precizat specialista.



Cercetătorii au afirmat că rezultatele, publicate în jurnalul ştiinţific Applied Animal Behaviour Science, sugerează că aceste animale deţin capacitatea de a-şi forma un model intern al lumii înconjurătoare pentru a lua decizii şi a face predicţii, o tehnică cunoscută sub numele de învăţare bazată pe modele.



Anterior, se credea că învăţarea bazată pe modele era prea complexă pentru cai, aceştia având un cortex pre-frontal - o parte a creierului asociată cu gândirea strategică - subdezvoltat.



Conform rezultatelor, caii "trebuie să folosească o altă zonă a creierului pentru a obţine un rezultat similar", a declarat Carrie Ijichi.



"Acest lucru ne învaţă că nu ar trebui să facem presupuneri referitor la inteligenţa sau la sensibilitatea animalelor pe baza asemănării cu noi", a precizat Ijichi.

