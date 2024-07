Nicuşor Dan: "Am recuperat în instanţă o parte dintre clădirile adiacente Pasajului Macca-Vilacrosse"

"Am recuperat în instanţă o parte dintre clădirile adiacente Pasajului Macca-Vilacrosse din Calea Victoriei, retrocedate în anul 2005 printr-o dispoziţie de primar , anulată ulterior definitiv de instanţele judecătoreşti. În luna mai a anului 2023 am iniţiat, în calitate de primar general, o acţiune judiciară prin care am solicitat anularea actelor subsecvente de înstrăinare, radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al dobânditorilor subsecvenţi şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Municipiului Bucureşti", scrie primarul Capitalei, pe Facebook

El a mai spus că acţiunea judiciară a fost admisă în totalitate de Tribunalul Bucureşti în primă instanţă. Totodată, îşi exprimă speranţa că decizia va rămâne definitivă în urma eventualei exercitări a căilor de atac.