Călin Georgescu a mințit: Deși aseară a susținut că nu l-a întâlnit niciodată pe Horațiu Potra, astăzi au apărut imagini cu el și mercenarul

Fotografii în care Georgescu apare dând mâna cu Potra și discutând cu el și neo-legionarul Eugen Sechila la masă au fost dezvăluite, în ciuda faptului că fostul candidat independent a susținut că nu are nicio legătură cu mercenarii și că nici măcar nu îl cunoaște pe Horațiu Potra.

Potrivit antena3.ro, liderul mercenarilor români, Horațiu Potra, s-a văzut cu Călin Georgescu şi neo-legionarul Eugen Sechila, la o fermă de cai din Ciolpani, sâmbătă. Întâlnirea, care a avut loc cu doar câteva ore înainte ca Potra să fie săltat din drumul spre capitală, cu un arsenal în mașină, a fost confirmată de patronul fermei.

Această întâlnire a fost confirmată anchetatorilor, potrivit unor surse, de patronul fermei de cai, care a fost audiat luni. Aceleaşi surse spun că discuția dintre Potra și Georgescu ar fi vizat tocmai plănuirea unor proteste violente, după anularea prezidențialelor de către Curtea Constituțională.

Anchetatorii ar avea chiar probe care arată că în fermă a intrat mai întâi legionarul Eugen Sechila, apoi Călin Georgescu, iar mai apoi o mașină, în care s-ar fi aflat Potra.

„A fost și Călin Georgescu!”, le-a spus sirianul reporterilor care l-au întrebat cu cine s-a mai întâlnit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sirianul a mai adăugat că Georgescu a fost la întâlnire împreună cu mai mulți bărbați pe care nu-i cunoaște.

Călin Georgescu a refuzat să dea un răspuns clar la aceste acuzații, spunând că „a fost la multe lucruri” și a recunoscut doar că a fost „recent” în acel loc. „Am fost, am fost recent, că acolo mă duc curent. E irelevant, nu are nicio legătură”. Georgescu a spus că fotografiile sunt mai vechi deoarece avea „părul mai spre negru” și „pantalonii sunt de mulți ani, i-am luat din Austria. Am și eu cinci perechi de pantaloni, normal că trebuie să-i port”.

Ce a răspuns Călin Georgescu aseară, întrebat dacă îl cunoaşte pe Horațiu Potra

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale a afirmat inițial că nu l-a întâlnit şi nu îl cunoaşte pe Horaţiu Potra.

Întrebat la Realitatea PLUS dacă a auzit de Horaţiu Potra, dacă are vreo legătură cu acesta şi dacă el l-a chemat la Bucureşti, Georgescu a răspuns: „Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (…) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”.

La replica moderatoarei că ea nu auzise niciodată de Horaţiu Potra, Călin Georgescu a adăugat: „Nu, adică în sensul că nu e de acum, e chestie mai veche povestea asta”.

„Nu l-am întâlnit personal, n-am de ce să spun lucrul ăsta, ştiu şi eu cum a auzit toată lumea”, a mai spus Georgescu.

Ce spune Călin Georgescu astăzi, după apariția imaginilor

Prins cu minciuna, Călin Georgescu a intrat din noi în direct la Anca Alexandrescu pentru a susține că de fapt îl cunoaște, dar ca a uitat și că întâlnirea a avut loc acum patru ani.

”Această fotografie a fost făcută acum vreo 4 ani din câte îmi amintesc. Am avut mai multe întâlniri consecutive, una la mine acasă și a doua pe care din câte îmi amintesc, la solicitarea lui Horațiu Potra, am avut-o la Mariott. A fost o întâlnire… s-a discutat despre o eventuală pază și protecție”, a spus și Eugen Sechila la Realitatea TV.

Nu a putut preciza de ce ar fi avut nevoie de protecție Călin Georgescu, în urmă cu 4 ani, singura lui problemă fiind cine a făcut pozele și de ce era supravegheat.

Georgescu a intervenit și l-a completat pe Sechila: ”De atunci erau lucrurile destul de avansate pentru ceea ce voiam să fac. Am avut foarte multe oferte, am ales în urmă cu 3 luni de zile, practic de când a început campania”