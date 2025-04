Românii prioritizează calitatea şi reducerile pentru Sărbătorile de Paşte 2025

Potrivit EY România, sondajul evidenţiază accentul pus pe calitate, preţuri avantajoase şi strategii de economisire.



Astfel, la capitolul cadouri, 61% dintre respondenţi aşteaptă reduceri pentru a cumpăra cadouri de Paşte, 41% urmărind atât oferte online, cât şi în magazine, iar 35% concentrându-se pe mediul online.



Aproape jumătate - 47% - alocă până la 400 lei pentru cadourile de Paşte, 37% între 400 şi 1.000 lei, iar 16% peste 1.000 lei. Doar 26% au economisit în prealabil pentru aceste cheltuieli.



Pentru masa de Paşte, 35% plănuiesc să cheltuiască între 300 şi 500 de lei, 26% între 500 şi 1.000 de lei, iar 17% peste 1.000 de lei. 22% alocă sub 300 de lei.



Raportat la 2024, 45% estimează pentru cumpărăturile de Paşte cheltuieli mai ridicate cu până la 10 - 20%, în timp ce 10% se aşteaptă la valori cu peste 30% mai mari. 22% anticipează cheltuieli similare sau mai mici.



În ceea ce priveşte vacanţa şi timpul liber, doar 15% dintre respondenţi au achiziţionat bilete de avion sau pachete turistice pentru Paşte sau 1 Mai, reflectând constrângerile economice, iar 85% nu au planificat vacanţe. Pentru următoarele şase luni, 36% intenţionează să aloce între 250 şi 500 lei lunar pentru divertisment şi relaxare, iar 38% între 50 şi 250 lei pentru sport.



Calitatea (98%) şi preţul (97%) domină deciziile de achiziţie, urmate de proximitatea magazinului şi provenienţa produselor. Livrarea la domiciliu, sustenabilitatea şi brandul sunt mai puţin importante. Pentru alegerea retailerilor, preţul este prioritar, urmat de proximitate şi încrederea în comerciant, se arată în studiu. La electrocasnice, recenziile sunt esenţiale, iar la îmbrăcăminte contează reducerile şi uşurinţa returnării.



Pentru a maximiza valoarea achiziţiilor, respondenţii aleg: reduceri (61%), comercianţi cu profil discount (55%), mărci mai ieftine, dar de calitate similară (47%), programe de fidelitate (40%), produse din pieţe şi de la mici afaceri (37%).



"În 2025, românii demonstrează o abordare prudentă în pregătirea sărbătorilor de Paşte, aproape toţi respondenţii punând calitatea şi preţul pe primul plan, în timp ce maximizează valoarea prin reduceri şi comercianţi cu profil discount. Această combinaţie de tradiţie şi pragmatism economic arată adaptabilitate în faţa provocărilor financiare", afirmă Georgiana Iancu, partener, liderul sectorului de Retail şi Produse de Consum, EY România.



Conform studiului, 50% dintre respondenţi vor continua să cumpere alimente proaspete, 49% produse de îngrijire personală, 35% alimente procesate şi 31% electrocasnice mari, chiar şi la preţuri mai ridicate. În schimb, pentru produsele neesenţiale, precum îmbrăcămintea sau articolele de lux, mulţi optează pentru alternative mai ieftine sau reduc achiziţiile.



În privinţa ieşirilor la restaurant, 45% declară că vor reduce frecvenţa meselor în oraş.



Pentru următoarele şase luni, planurile financiare dezvăluite de români indică: pentru alimente - 34% vor cheltui între 500 şi 1.000 lei lunar; igienă personală - 43% alocă între 250 şi 500 lei lunar; educaţie - 25% alocă între 50 şi 250 lei lunar; economii şi investiţii - 25% intenţionează să aloce peste 2.000 de lei lunar, un semn de prudenţă.



Studiul EY România din 2025 dezvăluie un consumator mai prudent şi orientat spre valoare comparativ cu 2024, reflectând presiuni economice accentuate. În timp ce 61% dintre respondenţi în 2025 au căutat reduceri pentru achiziţiile de Paşte, în creştere de la 51% în 2024, bugetele pentru cadouri s-au orientat spre intervale mai mici, cu 45% alocând până la 400 lei pentru cadouri (faţă de 27% sub 400 lei în 2024). În plus, 68% au încercat să economisească mai mult în 2025 (faţă de 62% în 2024), dar doar 54% şi-au atins obiectivele financiare (în scădere faţă de 60%), indicând o presiune financiară mai mare.



Calitatea şi preţul sunt priorităţi de top în 2025, preţul înregistrând o creştere semnificativă în importanţă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv de la 80% la 97%. Un accent sporit este acordat şi criteriilor privind proximitatea şi provenienţa produselor.



"Aceste rezultate reflectă modul în care românii păstrează spiritul Paştelui, echilibrând provocările economice cu alegeri strategice pentru calitate, reduceri şi economii pentru un viitor mai sigur", concluzionează Georgiana Iancu.



Sondajul a fost realizat în perioada martie-aprilie 2025, pe un eşantion de 304 respondenţi din mediul urban (91%), majoritatea din Bucureşti (57%), Cluj (11%), Iaşi (5%) şi Ilfov (6%). 77% sunt femei, 50% au studii universitare, 49% postuniversitare, iar 1% studii medii. Distribuţia pe vârste: 30% între 18-30 ani, 52% între 31-50 ani, 18% peste 51 ani. Veniturile lunare variază: 37% peste 15.000 lei, 25% între 5.000 şi 10.000 lei, 23% între 10.000 şi 15.000 lei, 15% sub 5.000 lei.



EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 392.995 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 51,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024. Reţeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume.



Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajaţi din România şi Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale.



EY România are birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.

AGERPRES