Campanie de prevenţie a UMF "Carol Davila": Peste 5.350 de consultaţii gratuite oferite pe litoral

Potrivit unui comunicat al UMFCD transmis duminică, această campanie a fost realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie (SRD), Societatea Română de Endocrinologie (SRE) şi Societatea Română de Pediatrie, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale şi al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa şi se află la cea de-a patra ediţie, în acest an fiind oferite 5.353 de consultaţii medicale, cu 596 mai multe comparativ cu 2023 şi cu 1.000 faţă de ediţia din 2022.



Turiştii din staţiunile Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter şi Mangalia au beneficiat, în cadrul programului, de consultaţii medicale în domeniul dermatologiei, endocrinologiei şi pediatriei, screening melanom, screening sindrom metabolic, screening osteoporoză, precum şi evaluare a stărilor de nutriţie a copiilor.



Un număr de 36 de medici rezidenţi şi specialişti dermatologi, endocrinologi şi pediatri au fost angrenaţi în acest program de voluntariat, aceştia aflându-se în puncte special amenajate pe plajă - corturi puse la dispoziţie de către Ministerul Apărării Naţionale.



Pe parcursul celor 6 zile ale campaniei, medicii au depistat o serie de suspiciuni de boli dermatologice grave, pacienţi cu risc crescut şi foarte crescut de fractură osteoporotică sau cu diverse afecţiuni tiroidiene, precum şi pacienţi, atât adulţi, cât şi copii, cu un grad ridicat de obezitate, mai arată sursa citată.



"Şi anul acesta, campania şi-a atins scopul propus şi anume acela de a contribui la educarea populaţiei cu privire la importanţa protecţiei solare, dar în acelaşi timp reuşind să diagnosticheze numeroase afecţiuni tumorale cutanate pentru care pacienţii au fost îndrumaţi către medicul dermatolog", a precizat dr. Alin Codrut Nicolescu, secretarul general al Societăţii Române de Dermatologie, conform comunicatului.

La rândul său, prof. univ. dr. Magda Constantin a declarat că, datorită acestor campanii de prevenţie, "din ce în ce mai mulţi turişti au înţeles necesitatea fotoprotecţiei, dar şi modul de aplicare a produselor specifice".



"Prin adresabilitatea crescută şi anul acesta a părinţilor la medicul pediatric, care şi-au dorit o evaluare medicală corectă şi profesionistă a copiilor lor, campania 'Asumă-ţi să fii sănătos!' câştigă tot mai mult teren atât din punct de vedere al notorietăţii, cât mai ales din perspectiva creşterii gradului de conştientizare a importanţei pe care o are prevenţia medicală de la cele mai fragede vârste. Pentru că a creşte sănătos înseamnă pentru viitor o calitate mult mai bună a vieţii şi un plus substanţial pentru tot ceea ce înţelegem a fi conceptul longevităţii", a afirmat şi preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, prof. univ. dr. Doina Pleşca.



Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, prorector al UMF "Carol Davila" din Bucureşti, a declarat că prin această campanie creşte semnificativ, de la an la an, gradul de adresabilitate la medic.



"Din perspectiva specialităţii noastre medicale, endocrinologia, menţionez faptul că în cazul persoanelor care au fost identificate cu risc crescut de osteoporoză sau pentru sindrom metabolic, acestea vor rămâne în contact cu medicii din campanie, pentru a fi îndrumate pe mai departe către medicii specialişti din Bucureşti sau din provincie", a explicat aceasta.



Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a afirmat, la rândul său, că anul acesta s-a înregistrat un nou record în privinţa numărului turiştilor care s-au adresat medicilor voluntari.



"Este remarcabil faptul că această campanie de prevenţie - Asumă-ţi să fii sănătos! - a Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti se bucură de un interes într-o continuă creştere din partea turiştilor care, anul acesta, au înregistrat un nou record din perspectiva prezenţei la medicii noştri voluntari aflaţi pentru o săptămână în sudul litoralului, ceea ce înseamnă totodată şi o creştere direct proporţională a gradului de conştientizare a oamenilor asupra rolului extrem de important pe care îl are medicina de prevenţie în păstrarea echilibrului stării de sănătate, motiv pentru care avem obligativitatea de a da continuitate acestei campanii, dar şi altor proiecte similare pe care UMF 'Carol Davila' le derulează", a subliniat Jinga.



El a mulţumit partenerilor acestei campanii.



"Fără sprijinul acestor oameni excepţionali, cărora le mulţumesc în mod deosebit, nu cred că am fi putut construi şi dezvolta un astfel de proiect de anvergura campaniei 'Asumă-ţi să fii sănătos!', dar, mai mult de-atât, împreună cu cei 36 de medici rezidenţi şi specialişti, şi cu coordonatorii lor dedicaţi, ţin să aducem mulţumiri tuturor celor care ne-au vizitat anul acesta şi care în fond au îmbrăcat într-un nou succes această campanie care, din păcate, a scos în evidenţă şi o serie de suspiciuni sau probleme grave de sănătate de care oamenii nu aveau cunoştinţă, dar care, din fericire, se află într-un stadiu incipient, purtând astfel un grad înalt de vindecare", a mai spus Jinga, conform sursei citate.

