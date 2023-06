Peste 40% dintre candidaţii care au aplicat pentru loc de muncă aleg ofertele ce afişează salariul

Conform unui sondaj BestJobs, candidaţii aplică preponderent pentru joburi din domenii care s-au dovedit rezistente în faţa crizelor, precum cele din Vânzări, Contabilitate, Inginerie, IT şi Producţie/Logistică.



Patru din zece (40%) din totalul aplicărilor au vizat locuri de muncă în care angajatorii afişează oferta salarială.



În ceea ce priveşte domeniile de activitate, candidaţii se orientează către acelea care au dovedit de-a lungul timpului că rezistă în condiţii economice nefavorabile. Raportat la platforma de recrutare BestJobs, domeniile cu cele mai multe aplicări sunt cele care caută constant candidaţi, având un număr mare de oferte şi care oferă creşteri salariale de la un an la altul.



Astfel, principalul domeniu care a dovedit stabilitate în ultimii ani este cel al Vânzărilor, care are şi cea mai mare ofertă de joburi în fiecare lună, şi unde candidaţii se pot angaja pe salarii între 400 şi 600 de euro/lună ca lucrător comercial, sau pe 1.400 - 1.800 euro net/lună, pe poziţii de Management.



De asemenea, în Contabilitate, salariile nete sunt între 800 şi 1.100 euro/lună pentru poziţii de contabili sau consultanţi financiari şi ajung la 2.000 de euro, pentru rolurile de experţi contabili.



În plus, candidaţii din Inginerie pot obţine între 1.200 şi 1.800 de euro/lună, în funcţie de specializare şi nivelul de experienţă, fiind depăşiţi de cei din IT, pentru care salariile medii sunt în jurul valorii de 3.000 de euro, cu o variaţie semnificativă în funcţie de anii de experienţă şi de competenţele acumulate. Totodată, un domeniu în creştere este Producţia, unde rolurile de bază (precum cel de operatori producţie) sunt recompensate cu 600 - 800 de euro net/lună, în timp ce posturile de conducere şi coordonare (Manager achiziţii, Specialist operaţiuni etc), pot obţine între 900 şi 1.300 de euro/lună.



Potrivit sursei citate, în ultimii trei ani, Construcţiile, cu toate specializările derivate, IT/Telecom, în special pe zona securităţii cibernetice şi a Inteligenţei Artificiale, şi Medicina au crescut considerabil în privinţa necesarului de candidaţi, promovând o cerere solidă şi sustenabilă de posturi bine remunerate.