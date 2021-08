Ce spune Florin Cîțu despre conducerea sub influența alcoolului în SUA

Premierul Florin Cîțu recunoaște că a fost prins de poliție conducând sub influența alcoolului în timpul studenției în Statele Unite.

”A fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. A trebuit să-mi vând mașina atunci. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Nu este un lucru cu care să te mândrești dar asta a fost. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, a afirmat acesta.

Un document datat din luna martie 2000, și publicat pe flux.24.ro, arată că Florin Vasile Cîțu a fost închis timp de două zile în SUA pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, legislația americană nefăcând distincție între acestea. Curtea de Justiție din Iowa a dispus reținerea sa și plata unei amenzi de 1.000 de dolari. În fața instanței, Florin Cîțu și-a recunoscut fapta.