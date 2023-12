Ciolacu: Peste 950 de kilometri de cale ferată se vor moderniza cu fonduri atrase prin PNRR

Primul ministru a arătat că ministrul Transporturilor şi al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, dispune de o echipă "foarte bună" la ministerul său, reliefând faptul că, în cursul săptămânii viitoare, vor fi semnate ultimele contractări de fonduri pentru modernizarea celor 950 kilometri de cale ferată, ceea ce înseamnă închiderea acestui capitol al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).



"O ţară, logistic, nu se poate dezvolta numai rutier. Trebuie o atenţie deosebită şi la modernizarea căilor ferate, şi şi-aici, ca şi la CNAIR, (ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, n.red.) are o echipă foarte bună şi, din câte ştiu eu, din PNRR, deci, cu alte cuvinte, cu execuţie până în anul 2026, sunt peste 950 de kilometri de cale ferată în modernizare prin PNRR, (...) numai bani europeni. Şi tot din câte cunosc eu, săptămâna viitoare domnul ministru o să semneze ultimele contractări pe aceşti 950 de kilometri. Cu alte cuvinte, primul capitol închis total, contractat pe PNRR, este acoperirea de modernizare de căi ferate", a spus premierul Ciolacu.



El a mai arătat că ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, trimite spre Comisia Europeană Cererea de plată numărul 3, în valoare de 2,7 miliarde euro, bani care ar urma să ajungă în România anul viitor.



"Mai vreau să mai laud pe cineva, pe domnul Adrian Cîciu, care în acest moment împreună cu echipa sa, urcă către Comisie cererea de plată numărul 3, respectiv 2,7 miliarde de euro, care îi vom primi anul viitor - normal după verificările jaloanelor, celor 74 de jaloane trimise deja - şi o consider o împlinire a întregului Cabinet, nu neapărat a lui Marcel Ciolacu. E o cerere care trebuia depusă din martie. Important e că am reuşit să depunem în momentul acesta şi după modificarea PNRR- ului şi după introducerea capitolului cu REPowerEU", a arătat şeful Guvernului.



Premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au participat vineri, la Caransebeş, la semnarea ultimului din cele patru contracte de modernizare a liniei de cale ferată Caransebeş-Timişoara-Arad. Valoarea totală a proiectului se ridică la 6,2 miliarde lei, fără TVA, iar pentru lotul 1 Caransebeş-Lugoj valoarea acestuia este de 1,34 miliarde lei, fără TVA. Toate cele patru contracte sunt finanţate prin PNRR.