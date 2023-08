Ciolacu: Dacă executivul nu ia măsuri acum, „va fi o situație dramatică". România va ajunge la un deficit mai mare decât anul trecut.

Premierul Marcel Ciolacu a spus la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu” de la Aleph News, că au fost discuții cu Comisia Europeană pe tema țintei de deficit, dar că, în acest moment, ținta asumată de România este de 4,4%.

„România va ajunge la un deficit mai mare decât deficitul de anul trecut, un deficit mai mare de 6,2%, dacă Guvernul nu ia în acest moment nicio măsură. Ce înseamnă acest lucru? Automat va duce la blocarea fondurilor europene, automat va duce la costuri mai mari de împrumut pentru acoperirea deficitului și, cum e și normal, va duce mult mai devreme decât alegerile din 2024 la o instabilitate politică”, a spus Ciolacu.

Șeful Guvernului spune că România are, în acest moment, o stabilitate macroeconomică.

„Ar fi o greșeală pe care eu nu mi-o asum sub nicio formă ca noi să nu luăm anumite măsuri în acest moment, când trebuiesc luate, mai ales în zona bugetară, de mult trebuia o reformă, și să lăsăm România să intre într-o instabilitate și într-o criză economică”, a adăugat premierul.

Acesta susține că România a avut anul trecut și va avea și anul acesta, potrivit estimărilor, investiții directe de peste 10 miliarde de euro.

„România este într-un trend corect, România nu-și mai poate permite anumite excepții făcute și nu-și mai poate permite să meargă mai departe fără reformă administrativă de fond, nu de formă”, a spus Marcel Ciolacu.

El apreciază că dacă executivul nu ia măsuri, „va fi o situație dramatică”.

„Aceste măsuri... nu trebuie măsuri de noi taxe. Sunt trei pachete, pentru că o să vină și un pachet referitor la combaterea evaziunii fiscale. Astăzi (luni - n.r.) am stat cu ministrul Finanțelor și cu președintele PNL și am stabilit că reformele încep imediat după ce va fi dată OUG. Termenele de implementare vor fi până în 2024. Va trebui dată cel târziu până la sfârșitul acestei luni. Avem un calendar făcut. Astăzi (luni - n.r.) am avut ultima discuție politică, urmează să comunicăm în partide. Până la sfârșitul lunii cele două principale vor fi date concomitent, în oglindă să se vadă foarte clar că nu poți să faci echilibrare macroeconomică. Una ține de o echitate socială, una ține de echitate fiscală”, conchide premierul Ciolacu.

