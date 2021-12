Circulaţie îngreunată din cauza ninsorii pe mai multe drumuri naţionale

Traficul rutier este îngreunat din cauza ninsorii, luni seară, pe mai multe drumuri naţionale, informează Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române.

În judeţul Alba ninge uşor pe DN 75 în zona Vârtop, în judeţul Bacău ninge în zona de munte, pe DN 11 Oneşti-Poiana-Sărată şi DN 12A Comăneşti-Ghimeş, iar în judeţul Botoşani ninge abundent, fiind porţiuni cu carosabil acoperit cu zăpadă pe majoritatea arterelor rutiere.



În judeţul Braşov ninge pe DN 1, de la Predeal la limita cu Prahova, dar şi pe DN 1A, la Cheia. Este trafic intens pe DN 1, pe sensul de coborâre către Ploieşti.



În Caraş-Severin ninge pe DN 6 Domaşnea-Teregova, fără restricţii de trafic. Nu sunt restricţii nici în judeţul Cluj, unde ninge în zona montană.



În judeţul Harghita, pe DN 13B, în Pasul Bucin, un copac a căzut pe carosabil, traficul desfăşurându-se alternativ, pe un fir. De asemenea, sunt depuneri de zăpadă şi carosabil alunecos pe DN 12 Topliţa-Gheorgheni, DN 13A Pasul Harghita, DN 15 Pasul Creanga şi DN 12 Pasul Frumoasa.



În judeţul Iaşi, pe DN 28A Paşcani-Moţca ninge şi se circulă îngreunat, deoarece autovehiculele de mare tonaj nu pot înainta. Şi în Neamţ, pe DN 15D Roman-Piatra Neamţ, traficul este blocat pe ambele sensuri în localitatea Feleşti, din cauza unor autovehicule de mare tonaj care nu pot înainta.



În judeţul Mehedinţi sunt depuneri de zăpadă pe carosabil pe DN 67D Baia de Aramă-Herculane, iar în Prahova, pe DN1, ninge în localităţile Posada, Comarnic, Sinaia, Buşteni şi Azuga, însă fără restricţii de circulaţie.



În judeţul Suceava ninge mărunt pe majoritatea arterelor rutiere, pe DN 17, în Pasul Tihuţa şi Pasul Metecăniş, fiind depusă zăpadă pe carosabil. În judeţul Vaslui există zăpadă depusă pe carosabil pe mai multe sectoare de drum, în timp ce în Vrancea ninge în zona montană, cu depunere pe carosabil, nefiind restricţii.



Se semnalează polei în judeţele Galaţi (pe DN 24 Bârlad-Galaţi), Neamţ (pe DN 15B), Satu Mare (pe DN 19 Petreşti-Carei) şi Vaslui (pe DN 15E Băceşti-Roman, DN 2E Vaslui-Bacău şi DN 24 Tutova-Bârlad).



Ceaţa creează probleme în Bihor (pe DN 1 - localitatea Piatra Craiului) şi Constanţa (pe DN 38 Topraisar-Amzacea şi pe DN 22 la Mihai Viteazu). Şi pe A2 Bucureşti-Constanţa se circulă în condiţii de ceaţă, vizibilitatea fiind scăzută sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri.



"A1 Bucureşti-Piteşti: carosabil umed, fără polei şi vizibilitate bună; A1 Sibiu-Deva: plouă pe întreg tronsonul, carosabil umed, trafic moderat, fără ceaţă; A3 Bucureşti-Ploieşti: precipitaţii sub formă de ploaie, carosabil umed, vizibilitate bună", mai anunţă Centrul Infotrafic.