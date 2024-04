Cîrstoiu neagă o eventuală retragere din cursa pentru Primăria Capitalei

„A spus corect Marcel Ciolacu, până la depunerea candidaturii și dl. Piedone e momentan, că nu e depusă candidatura. Nici nu s-a deschis perioada în care se pot depune candidaturi. De dimineață am avut o ședință de campanie, urmată de o întâl nire cu specialiști pe Transporturi... Nu am discutat despre așa ceva. Eu am venit aseară de la Timișoara, nu am auziot asemenea zvonuri. De dimineață au fost colegi din conducerile PSD și PNL, am discutat de campanie”, spune primvicepreședintele PSD Sorin Grindeanu despre o eventuală retragere din cursa pentru Primăria Capitalei a lui Cătălin Cîrstoiu.

La rândul său, Cîrstoiu neagă o eventuală retragere a sa din cursa electorală.

„Dacă stăm să o luăm așa, orice lucru care apare într-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere m-am înscris într-o luptă pentru o idee. Din răspunsul meu e evident că da”, afirmă Cîrstoiu, întrebat dacă exclude o eventuală retragere.

(sursa: Mediafax)