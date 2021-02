Cîțu despre interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat: Mi se pare un proiect bun

Premierul Florin Cîțu găsește proiectul de lege prin care se va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat foarte bun: „Mi se pare normal”.

Întrebat, miercuri, despre proiectul de lege prin care se va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, dacă a discutat cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, și dacă vor exista excepții, premierul a răspuns: „Da, am vorbit. Este un proiect de lege despre care am discutat în coaliție, am văzut draftul proiectului de lege. Va fi o dezbatere publică și vom vedea dacă vor fi și excepții sau nu”.

Florin Cîțu a adăugat că i se pare un proiect de lege foarte bun: „Știți că am încercat și anul trecut acest lucru și mi se pare normal dacă ai ieșit la pensie să decizi dacă vrei să încasezi pensia sau vrei să rămâi angajat, atunci să renunți la pensie”, scrie Mediafax

Raluca Turcan, afirma că pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul de la stat și că cei care vor să se reangajeze în sistemul public trebuie să aleagă între pensie și salariu.