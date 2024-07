11 procente din scorul partidelor nu se transferă candidaților acestor formațiuni la alegerile prezidențiale

Casa de sondare a opiniei publice CURS a dat publicității cel mai recent sondaj de opinie realizat la nivel național, care a testat, pentru a doua oară în această vară, intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare și prezidențiale ce se vor organiza la finalul acestui an electoral.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 18 – 26 iulie 2024, pe un eșantion reprezentativ de 1.067 de persoane, votanți cu vârsta de 18 ani și peste. Metoda de culegere a datelor a fost față în față, la domiciliul respondenților. Iar rezultatele sunt cu adevărat spectaculoase.

Astfel, la prima întrebare, anume „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota”, 33% au răspuns Partidul Social Democrat (PSD). Pe locul al doilea se află Partidul Național Liberal, cu 23 de procente, urmat de Alianța AUR, cu 16 procente.

Pe locul al patrulea se află Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei), cu 13 la sută. Conform acestor răspunsuri, ar mai face pragul electoral Partidul S.O.S. România, cu 5% din preferințe, și UDMR, tot cu 5 procente. Alte partide, dar fiecare cu un scor de 1 la sută, ar obține, împreună, 5 procente.

Voturi importante pierdute în doar câteva săptămâni

Un alt sondaj CURS, realizat în perioada iunie – iulie 2024, imediat după consumarea alegerilor locale și europarlamentare și după centralizarea și validarea rezultatelor oficiale de către Biroul Electoral Central, aducea, la aceeași întrebare, rezultate puțin modificate după doar câteva săptămâni.

Astfel, la cercetarea anterioară, PSD se afla tot pe primul loc, dar cu un procent de 35 la sută, ceea ce înseamnă că formațiunea social-democrată a pierdut, în doar câteva săptămâni, două procente. PNL se afla tot pe poziția a doua în acest clasament, cu 24 la sută, ceea ce înseamnă că, în doar câteva săptămâni, formațiunea liberală a pierdut un procent.

AUR era cotat, tot atunci, cu 15% la alegerile parlamentare, ceea ce înseamnă că partidul condus de George Simion a câștigat un procent în câteva săptămâni. Tot un procent a câștigat, în aceeași perioadă, și Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei), care, la cercetarea sociologică anterioară, era cotată cu 12 la sută.

În schimb, S.O.S. România, formațiunea condusă de Diana Ivanovici Șoșoacă, era creditată, la acel moment, cu 6% pentru alegerile parlamentare, ceea ce înseamnă că partidul în cauză a pierdut, în câteva săptămâni, un procent.

UDMR este cotat în ambele faze ale cercetării sociologice realizate de CURS cu 5 la sută.

O singură formulă de guvernare posibilă matematic și politic

În aceste condiții, se prefigurează, la sfârșit al lunii iulie 2024, viitoarea majoritate din Parlamentul României ce se va constitui după alegerile din decembrie. PSD și PNL vor avea, împreună, 56% din voturi, ceea ce conferă o majoritate confortabilă pentru a continua Coaliția de guvernare. Matematic, dar nu și politic, mai este posibilă o majoritate de 53%, formată din PSD, AUR și S.O.S. România. Conform acestor ultime date, Alianța Dreapta Unită, AUR, S.O.S. România și UDMR ar rămâne în opoziție, cu 39%.

Este insuficientă ponderea voturilor pentru formarea unei majorități a PNL cu Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei) și UDMR, care ar avea, împreună, doar 38 la sută din voturi.

Ciolacu, pe val, Ciucă și Geoană au probleme

A doua întrebare la care sondajul CURS din iulie a căutat să afle răspunsul a fost: „Dintre următorii candidați, cu care ați vota la alegerile prezidențiale, dacă acestea ar avea loc duminica viitoare?”.

Pe primul loc, se află candidatul PSD, Marcel Ciolacu, cu 31 la sută, urmat, pe locul al doilea, de candidatul PNL, Nicolae Ciucă, cu 19%. Pe locul al treilea este cotat Mircea Geoană, candidat independent, cu un scor de 15%,

Poziția a patra este ocupată de candidatul AUR, George SImion, cu 15%. Elena Lasconi, liderul USR, este cotată cu 12 procente, în timp ce Diana Ivanovici Șoșoacă ar avea 4%. Un candidat al UDMR ar lua 3% din voturi.

Din nou, se poate observa o evoluție spectaculoasă a intenției de vot exprimată, față de răspunsurile de la sondajul anterior al CURS, realizat în perioada iunie – iulie 2024, când Marcel Ciolacu era cotat cu 30%, ceea ce înseamnă că în câteva săptămâni, liderul PSD a câștigat un procent. În schimb, Nicolae Ciucă, cotat anterior cu 20%, a pierdut un procent în doar câteva săptămâni. Mircea Geoană a scăzut de la 17% la 15%, pierzând două procente, George Simion a crescut cu două procente, de la 13%, la 15%. Elena Lasconi a crescut cu 3 procente, de la 9% la 12%.

Totodată, Diana Ivanovici Șoșoacă a pierdut două procente, de la 6%, la 4%. Candidatul UDMR este cotat în ambele faze ale cercetării sociologice cu 3%.

Partidele, mult mai de încredere decât prezidențiabilii lor

Răspunsurile combinate la cele două întrebări ale sondajului CURS mai relevă faptul că prezumtivii candidați la alegerile prezidențiale sunt sub scorul partidelor care ar urma să îi susțină în această cursă. Ultimul sondaj arată că Marcel Ciolacu se află cu 2 procente sub scorul PSD. Nicolae Ciucă se află cu patru procente sub scorul PNL, iar George Simion se află cu un procent sub scorul AUR. Tot cu un procent sub scorul Alianței Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei) se află și candidatul USR, Elena Lasconi. Până și Diana Șoșoacă se află cu un procent sub scorul propriului său partid, S.O.S. România. Iar candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, oricare ar urma să fie acesta, se află sub scorul partidului cu două procente.

Adunând aceste procente ale partidelor, mai mari decât intenția de vot pentru candidați, ajungem la 11%. Independentul Mircea Geoană este cotat, în ultimul sondaj citat, cu 15%, ceea ce înseamnă cu doar patru procente mai mult decât diferența totală în minus a candidaților susținuți de partide față de scorul electoral al acestor formațiuni politice.

La precedenta cercetare sociologică, Marcel Ciolacu avea cu 5% mai puțin decât scorul PSD, Nicolae Ciucă avea cu 4% mai puțin decât scorul PNL, George Simion avea cu 2 procente mai puțin decât scorul AUR, Elena LAsconi avea cu 3 procente mai puțin decât scorul Alianței Dreapta Unită, în timp ce Diana Șoșoacă avea exact cât scorul partidului S.O.S. România. Candidatul UDMR avea și atunci cu 2% mai puțin decât scorul partidului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹