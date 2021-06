Cîțu, despre votul dat cererii de reexaminare a legii privind educația sexuală: Este o eroare

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu a spus că a fost vorba de o eroare, răspunzând unei întrebări privitoare la situația din Parlament, unde a votat împotriva cererii lui Klaus Iohannis de a reexamina legea care schimbă numele în Educație sanitară și scoate obligativitatea materiei.

„Este așa cum am anunțat, o decizie pe care am luat-o cu domnul ministru înainte de votul din Parlament și am spus foarte clar că nu se poate face curricula în Parlamentul României, se face la Ministerul Educației. În Parlamentul României, având în vedere situația votului prin telefon, astfel de eori vor mai exista, din păcate există până ne întoarcem la Parlament. Chiar și atunci când suntem în Parlament mai apar câteodată eori. Este doar o eroare, opinia mea a fost prezentată public înainte și după și îmi pare bine că am găsit o soluție foarte clară care să nu depindă de votul Parlamentului”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a explicat cum a apărut această eroare.

„Pot să existe astfel de erori, poate să nu se audă bine ce spui prin telefon. Aici a fost o recomandare a grupului pe care am înțeles-o că este pentru ceea ce președintele a trimis în Parlamentul României, dar de fapt era pentru un raport care iese din comisie. Este doar o eroare”, a mai spus Cîțu.

Potrivit site-ului Aleph News, Florin Cîțu a votat contra cererii lui Iohannis, de a reexamina legea care schimbă numele în Educație sanitară și scoate obligativitatea materiei. Iar câteva ore mai târziu, a spus că e foarte supărat pentru ce s-a întâmplat în Senat.

„Sunt foarte supărat. Lucrurile trebuie să meargă cum am stabilit. Românii merită transparență. Vom avea acestă lege“, a spus Florin Cîțu.

Cîțu a anunțat reforma prin ordonanțe de urgență. „De-acum încolo va trebui să facem reformă prin ordonanţe. Am vrut să o facem prin Parlament, dar nu voi aștepta după Parlament să se hotărască”, a spus Cîțu la TVR.