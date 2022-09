Ciucă: 98% dintre gospodării vor fi ferite de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze

Prin modificările pe care le vom aduce OUG 27 nu facem altceva decât să consolidăm și să extindem măsurile de protecție a populației a și economiei de creșterile la prețul energiei și gazelor naturale.

Totodată, doresc să fac mențiune că odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, am extins și perioada de valabilitate a acestei OUG. Am prelungit-o cu un an și va fi valabilă până la 31 august 2023. Am avut în vedere să asigurăm protejarea populației și a economiei. ”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că 98% dintre gospodării vor beneficia de această plafonare și compensare la energie.

„Sunt 98% dintre gospodăriile care vor beneficia de această plafonare și compensare la energie și apreciem că astfel vor fi ferite de creșterile la energie electrică și gaze naturale. Totodată, am considerat că este important să luăm măsuri pentru consolidarea resurselor alocate în acest sens și am luat măsuri pentru a ne asigura că piața internă are asigurată întreaga cantitate de gaze naturale și, desigur, avem funcționale toate sursele de producere a energiei electrice, astfel încât să putem să trecem cu bine iarna 2022 – 2023”, a mai spus premierul.

Nicolae Ciucă a precizat că prin această OUG se va descuraja comportamentul specualtiv și piață, iar Guvernul este pregătit ca, în funcție de deciziile care vor fi luate la nivelul Comisiei Europene, să manifeste flexibilitate.

„Prin măsurile luate astăzi vom descuraja comportamentul speculativ din piața energiei și gazelor naturale. Totodată, suntem pregătiți ca în funcție de deciziile care vor fi luate la nivelul UE să avem flexibilitatea necesară să putem să adaptăm măsurile noastre și să integrăm deciziile care vor fi luate la nivelul Comisiei Europene”, a încheiat premierul Nicolae Ciucă.

(sursa: Mediafax)