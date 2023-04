Premierul Ciucă vrea să pună capăt risipei: Identificăm măsurile fiscale prin care să chibzuim mai bine cheltuielile

"Ne dorim să gestionăm cheltuielile publice. Am luat decizia ca, la nivelul Guvernului, sigur o decizie pe care am discutat-o şi în coaliţie, să identificăm acele măsuri fiscale prin care să chibzuim mai bine cheltuielile, astfel încât să ne asigurăm că la finalul anului ne încadrăm în limitele de deficit. Vreau să dau câteva detalii. Toate aceste măsuri au survenit din momentul în care, la finalul primului trimestru, am constatat că există un deficit în colectare, deficitul aparţine preponderent marilor contribuabili. Fac un apel public către marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat şi, în acelaşi timp, dau o sarcină instituţiilor statului să facă în aşa fel încât să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu şi să asigure colectarea acestor venituri", a spus Ciucă.



Premierul susține că nu este vorba despre măsuri de austeritate.



"Nu trebuie să fie nimeni speriat. Tot ceea ce decidem anunţăm cât se poate de onest şi transparent, nu vizăm niciun fel de măsuri care să afecteze puterea de cumpărare a cetăţenilor, în condiţiile în care am trecut cu toţii prin această situaţie de criză. Am fost cu toţii afectaţi de creşterea preţurilor, de inflaţie şi, cu toate acestea, putem spune, după un an de zile, că România a reuşit să-şi menţină echilibrul şi să se profileze ca fiind cea mai stabilă economie din regiune, o economie care a asigurat o creştere de 4,8 - 4,9%", a declarat șeful Executivului.