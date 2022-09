Ciucă: Suntem cu cel puțin un pas în urma acțiunilor de dezinformare și propagandă

„Au fost probleme pe care le-am resimțit pe propria piele, nu mă refer la persoane ci la o serie întreagă de țări țintă care au fost supuse acestor atacuri propagandistice, de dezinformare, de neinformare, de inducere în eroare, de influențare a deciziei, inclusiv a deciziei politice și ceea ce este cel mai grav este influențarea percepției publice, pe care foarte greu reușești după aceea să o combați și să o aduci la adevăr”, a spus premierul Nicolae Ciucă despre pericolul dezinformării, la conferința ”New Security Center - Black Sea and Balkans Security Forum”.

Nicolae Ciucă a arătat că „instrumente concrete nu au fost create” și că există o temeră că, în momentul în care dezvolți foarte mult instrumente de contracarare, să depășești zona de normalitate și să generezi discuții de respingere.

„Cel puțin din punct de vedere al instrumentelor guvermamentale, am putut să constatăm că există această temere, în public, atunci când un Guvern, nu vorbim doar de Guvernul României, se întâmplă oriunde în Europa și în lume, atunci când Guvernul încearcă să dezvolte astfel de instrumente, populația are această temere a controlului de la nivelul Guvernului și nu știm unde se poate ajunge. Perspectiva mea, modul meu de a înțelege acest aspect este acela al unui dialog și a unei soluții pe care să o găsim împreună cu societatea civilă. Este nevoie ca oamenii să aibă acces la informații reale, în timp și desigur partea aceasta de comunicare, de dialog transparent este tot ceea ce am putut să facem până în acest moment”, a adăugat premierul.

El afirmă că este nevoie de un efort național și internațional.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp ne demonstrează că suntem cu cel puțin un pas în urma acțiunilor de dezinformare și propagandă. Deci, este nevoie, cred, de un efort comun, transparent astfel încât să putem să fim în măsură să asigurăm protecția cetățenilor, pentru că aici nu este vorba de protecția unui guvern sau a unei instituții, ci este vorba de protecția cetățenilor, este vorba despre protecția și securitatea, stabilitatea unei țări, care într-un final trebuie să aibă o soluție. Nu am soluția, în momentul de față, nu cred că o are nimeni, s-a încercat la toate forurile și la toate structurile, naționale și internaționale. Cred că este nevoie de un efort național cât și de unul internațional, pentru o soluție care este cât se poate de necesară, pentru că vedem efectele acțiunilor de propagandă și dezinformare”, a încheiat șeful Executivului.

(sursa: Mediafax)