Ciucu, mesaj către Armand: Am rugămintea ca pentru o perioadă să ne ignorăm reciproc

„Stimată doamnă primar, Clotilde Armand, Am rugămintea ca pentru o perioadă să ne ignorăm reciproc. Ne-am spus vorbe grele în ultimele zile si ceea ce faceți dumneavoastră este sa întrețineți un conflict pe care eu l-as dori în timp aplanat. Este deja a 6-a postare care ma vizează în două săptămâni. Ar face foarte bine coaliților noastre (USR-PNL) de la Sectoarele 2 si 6 și de la Consiliul General să nu exportăm acest conflict personal între mine si dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Sper ca timpul să ne aducă mai multă înțelegere si cumpătare”, afirmă într-un comentariu Ciprian Ciucu.

Reacția liderului PNL București vine după ce Clorilde Armant i-a criticat pe liberalii din Capitală.

„Permiteți vă rog o umilă părere. PNL nu are în acest moment nici un lider care să vorbească despre întregul București. Nici moral, nici profesional. Zero politici publice despre termoficare (btw, aici tot dânșii blochează un proiect implementat peste tot în Europa - motarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură - menit să salveze situația la nivelul întregului București), trafic sau parcări. Știți ce au în schimb? O alinață nefirească cu PSD, presa cumpărată și inamici închipuiți prin USR. Zero viziune pe termen mediu și lung pentru București. Am moștenit și eu și ND (Nicușor Dan - n.r.) două primării în faliment și le-am adus pe linia de normalitare cu un aparat administrativ ostil și cu reforme adevărate, nu cu lozici. Cu zeci de angajați veniți pe linie de partid dați afară și direcții neperformante desființate. Măsuri nepopulare și lupte cu contractorii transpartinici pe care nimeni nu-i deranja timp de 20 de ani. Tăiat în care vie la departamentele de urbanism și la disciplina în construcții. Asta nu se spune despre ND și nici nu veți auzi. La ora actuală nu cred că există nicun om mai capabil ca el pentru Primăria Capitalei. Știm, nu este perfect. Însă este cel mai bun om care a condus această instituție de la revoluție încoace. Dacă mâine ar trebui să aleg între ND și actual șef al PNL pot să vă spun de pe acum că-l aleg pe cel mai profesionist dintre cei doi și pe cel care nu-și trădează principiile și obiectivele: adică ND”, a afirmat Armand.

Replicile celor doui politicieni au fost exprimate în comentarii la o postare a fostului europarlamentar Cristian Preda, care afirmase că dacă ar candida la PMB Ciprian Ciucu, l-ar vota..

(sursa: Mediafax)