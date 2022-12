Firmele, încurajate să ofere salariaţilor abonamente pentru sport

Deputatului USR, Claudiu Năsui spune că proiectul permite angajatorilor să îşi deducă aceste cheltuieli în limita a 400 de euro pe an/angajat.



"Legea adoptată de Parlament, pe care am co-iniţiat-o, introduce, după modelul deducerilor pentru Pilonul III şi pentru asigurările de sănătate, o nouă deducere: pentru sălile de sport şi alte facilităţi sportive. Legea are drept scop ca românii să poată merge să facă sport şi mişcare, să aibă un stil de viaţă mai sănătos", declară Claudiu Năsui, într-un comunicat.



Proiectul de lege completează Codul fiscal în sensul introducerii în categoria cheltuielilor deductibile a contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scopul de întreţinere, profilactic sau terapeutic. Cheltuielile vor fi deductibile în limita echivalentului a 400 de euro pe an, se arată în comunicat.



De această facilitate fiscală vor beneficia atât salariaţii, cât şi cei care au venituri din activităţi independente.



Conform ultimului raport al Comisiei Europene din 2021 privind profilul de ţară, speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE, cu aproape 6 ani sub media UE. Aproape jumătate din totalul deceselor din România pot fi atribuite factorilor de risc comportamentali, care includ îndeosebi activitatea fizică scăzută - alături de factori precum consumul de tutun, alimentaţia nesănătoasă, consumul de alcool - pe lângă factorii de mediu, cum ar fi poluarea atmosferică, mai precizează sursa citată.